Periodista ex estrella de C5N disparó duro contra el canal

“Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, y hoy es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”, concluyó el ex periodista del canal a fin del gobierno.