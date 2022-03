Importante: Rusia anuncia que reduce actividad en Kiev

Dijo que los documentos en los que ambas partes habían trabajado en las conversaciones “son suficientes para anunciar y celebrar la reunión de los presidentes”.

La semana pasada, el ejército ruso dijo que estaba entrando en una "nueva fase" en la guerra, centrándose en las batallas en el este de Ucrania, donde ha estado expandiendo su control en la región de Donbas y luchando por el dominio en la ciudad portuaria de Mariupol.

Rusia se movió esta semana para rodear completamente Chernihiv y ha intentado obtener ganancias en los suburbios del norte de la capital, pero tuvo problemas para superar las defensas ucranianas.

Pero ahora Rusia anuncia que no atacará ni Kiev ni Chernihiv.

Aunque las conversaciones de Estambul debían durar 2 días, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que no continuarían en persona el miércoles, y continuarían en línea, dijo Podolyak.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quiere que las conversaciones allane el camino para que los líderes de Ucrania y Rusia se reúnan en forma presencial. Entre los presentes se encontraba Roman Abramovich, el propietario ruso del Chelsea Football Club quien, supuestamente, sufrió síntomas de envenenamiento cuando intentaba negociar conversaciones en Kiev a principios de marzo.

Cabe preguntarse si no fue una operación de la CIA u otros servicio de Occidente que quería frustrar la negociación de paz. Se dijo que Vladímir Putin ya no confiaba en él cuando tal como informó Urgente24, Zelinsky le había exigido a Joe Biden que no tocaran a Abramovich porque era clave para la negociación de alto el fuego. ¿Será que entonces 'alguien' quiso hacer una operación encubierta?

https://twitter.com/U24noticias/status/1508831526972231695 Dijeron que estaba envenenado, que había perdido la confianza de Vladímir Putin, etc etc Todo fake news de medios de prestigio. Román Abramovich sentado en Estambul entre los negociadores. https://t.co/ydJrNjJldF — Urgente24.com (@U24noticias) March 29, 2022

https://twitter.com/U24noticias/status/1508831780673142787 El caso de Roman Abramovich demuestra que la penetración de los servicios de inteligencia Occidentales en la prensa es tan grande como en Corea del Norte o en China o en Rusia o donde quieran. https://t.co/EPV1Y2qz7X — Urgente24.com (@U24noticias) March 29, 2022

Antes de que comenzaran las conversaciones el martes, Zelensky usó un discurso nocturno para elogiar a sus fuerzas por retomar Irpin, un suburbio de Kiev y una importante puerta de entrada a la capital, el último de una serie de contraataques que hicieron retroceder a las fuerzas rusas.

“Los ocupantes se alejan de Irpin. Empujado lejos de Kiev”, dijo Zelensky. “Sin embargo, es demasiado pronto para hablar de seguridad en esta parte de nuestra región. La lucha continúa. Las tropas rusas controlan el norte de Kiev, tienen los recursos y la mano de obra”.

Las ganancias precisas de Ucrania no se han verificado de forma independiente, pero el Reino Unido dijo que las fuerzas de Zelensky habían logrado avances en "contraataques localizados" al noroeste de Kiev, incluso en Irpin, Bucha y Hostomel. “Estos ataques han tenido cierto éxito y los rusos se han visto obligados a retroceder desde varias posiciones”, dijo el Ministerio de Defensa en una actualización de inteligencia el martes.

Pero Moscú y Kiev están discutiendo una pausa en las hostilidades y los corredores humanitarios como parte de un posible acuerdo que implicaría que Ucrania abandone su campaña para ingresar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad y la perspectiva de unirse a la UE, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Los borradores de los documentos de alto el fuego no incluyen referencias a la "desnazificación", la "desmilitarización" y la protección legal del idioma ruso en Ucrania, según cuatro personas informadas sobre las discusiones. Moscú también está preparado para permitir que Kiev se una a la UE si permanece militarmente fuera de la OTAN.

David Arakhamia, jefe del partido de Zelensky en el parlamento y miembro del equipo negociador de Kiev, dijo al Financial Times antes de las conversaciones que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre las garantías de seguridad y la candidatura de Ucrania a la UE, pero instó a la cautela sobre las perspectivas de un gran avance, diciendo que muchos puntos quedaron “sin resolver”.

Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo que los negociadores del país “no intercambiarán personas, tierras y soberanía” durante las conversaciones.

Captura

Soldados de las Fuerzas Especiales rusas capturaron a nacionalistas ucranianos involucrados en la tortura de prisioneros de guerra rusos, dijo Vladimir Shamanov, vicepresidente del Comité de la Duma Estatal sobre el Desarrollo de la Sociedad Civil, Asuntos Públicos y Asociaciones Religiosas, en la mesa redonda "Religiones tradicionales del mundo contra la ideología". del nazismo y el fascismo en el siglo XXI".

Según él, quienes torturron a los prisioneros no pudieron festejarlo.

“3 días después, nuestras fuerzas especiales capturaron a estos bastardos”, dijo, especificando que eran integrantes del grupo de fanáticos del club de fútbol Metalist, de Kharkov .

Un video de nacionalistas ucranianos tratando brutalmente a rusos capturados apareció en Internet el otro día y provocó una gran protesta pública. En particular, las imágenes muestran que los militares recibieron disparos en las piernas y quedaron sin asistencia médica. Se informa que esto tuvo lugar en una de las bases de los nacionalistas cerca de Kharkov .

El Ministerio de Defensa afirmó que todos los involucrados en la tortura de prisioneros de guerra tendrán una severa responsabilidad. El jefe del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin, instruyó establecer todas las circunstancias del incidente y recolectar pruebas. La ONU también pidió una investigación sobre el incidente .

Desconfianza

"No se puede confiar en Ucrania durante las negociaciones, no es capaz de negociar", dijo el jefe de la República Popular de Donetsk el martes, al comentar los resultados de las negociaciones entre Kiev y Moscú en Turquía.

Pshilin:

Tenemos 7 años de experiencia en negociaciones con Ucrania . No se puede confiar en Ucrania incluso cuando ha firmado algo. No puedes creer incluso cuando los países garantes encajan en Ucrania, estoy hablando de Alemania y Francia . ¿Qué está pasando en la negociación? las plataformas deben presentarse en un plan separado y guiarse por lo que está sucediendo de hecho. Tenemos 7 años de experiencia en negociaciones con Ucrania . No se puede confiar en Ucrania incluso cuando ha firmado algo. No puedes creer incluso cuando los países garantes encajan en Ucrania, estoy hablando de Alemania y Francia . ¿Qué está pasando en la negociación? las plataformas deben presentarse en un plan separado y guiarse por lo que está sucediendo de hecho.