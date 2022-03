Buena reunión en Estambul y Rusia pidió un Putin/Zelensky

La agencia rusa TASS recopiló la información principal sobre las negociaciones, desde el lado de Medinsky, obvio.

Según él, después de la conclusión de un acuerdo con Moscú, Kiev se negará a unirse a alianzas militares. O sea que Ucrania será país neutral tal como Austria o Suecia, y no ingresará a la OTAN.

Ucrania se niega a unirse a alianzas militares, a desplegar bases militares extranjeras, contingentes, a realizar ejercicios militares en el territorio de Ucrania sin el consentimiento de los estados garantes, incluida Rusia

Al mismo tiempo, Moscú no objetará "contra el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea", agregó Medinsky.

Esto quiere decir que Ucrania tiene vía libre para ingresar a la Unión Europea.

Propuestas ucranianas

Las propuestas de Ucrania incluyen la prohibición de la producción y el despliegue de armas de destrucción masiva, así como la prohibición del despliegue de bases militares extranjeras en territorio ucraniano.

La posición de Kiev también implica el abandono del deseo de devolver Crimea y Sebastopol a Ucrania por la fuerza.

Ucrania se compromete a fijar su condición de neutral y no nuclear si se le otorgan garantías de seguridad, que "en contenido y forma deben ser similares al artículo 5" del Tratado del Atlántico Norte.

También incluye asistencia militar y el establecimiento de una zona de exclusión aérea después de 3 días de consultas para resolver el problema diplomáticamente.

El número de garantes, según Kiev, puede incluir miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (incluida Rusia), así como Alemania, Israel, Italia, Canadá, Polonia y Turquía. Al mismo tiempo, sus garantías no se aplicarán a Crimea y Donbass.

Kiev exige que los países garantes no solo no interfieran con la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea, sino que también la ayuden a hacerlo "lo más rápido posible".

Crimea y Donbass

Según el jefe de la delegación rusa, las propuestas de la parte ucraniana sobre un sistema de garantías de seguridad sugieren que no se aplican al territorio de Crimea y Donbass.

"Para implementar un estatus no nuclear y sin bloques, la siguiente es una lista de estados garantes que garantizan la seguridad de Ucrania. Las garantías de seguridad no se aplican al territorio de Crimea y Sebastopol, es decir, Ucrania renuncia a su deseo de recuperar Crimea y Sebastopol por medios militares y declara que esto solo es posible a través de negociaciones"

"Por supuesto, esto no corresponde de ninguna manera a nuestra posición, pero Ucrania ha formulado su propio enfoque", dijo el vocero de Vladimir Medinsky.

Medinsky enfatizó que las garantías de seguridad "no se aplican a esa parte de Ucrania que llaman áreas separadas de las regiones de Donetsk y Luhansk".

Como dijo Medinsky, Moscú planteó la reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Vladimir Zelensky.

"El formato propuesto fue el siguiente: primero, se prepara un tratado, luego el tratado es aprobado por los negociadores, respaldado por los ministros de Relaciones Exteriores en la reunión, después de lo cual se discute la posibilidad de una reunión de jefes de estado para firmar este tratado. Esta no es una pregunta fácil, especialmente porque la reunión es posible multilateral con la participación de los estados garantes de la paz y la seguridad en Ucrania”, dijo el jefe de la delegación.

Agregó que Moscú ofreció celebrar una reunión de jefes de estado simultáneamente con la firma del tratado por parte de los cancilleres.

"Después de la significativa conversación de hoy, hemos acordado y estamos proponiendo una solución según la cual la reunión de los jefes de Estado es posible simultáneamente con la firma del tratado por parte de los cancilleres. Además, en el momento de esta rubricación y consideración del detalles del tratado, es posible discutir varios matices y detalles políticos".

