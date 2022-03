Alerta en Argentina, duda de Larry Fink, Biden apunta al G20

El resultado es que el fertilizante es de 3 a 4 veces más costoso ahora que en 2020, con consecuencias de gran alcance para los ingresos de los agricultores, los rendimientos agrícolas y los precios de los alimentos.

En la provincia de Java Oriental, de Indonesia, el agricultor de maíz Nurhadi, que se conoce con un solo nombre, ha comprado la mitad de sus existencias habituales de fertilizantes y, en cambio, depende del estiércol animal, que no es tan efectivo y dará como resultado, dijo, una producción sustancialmente reducida.

En Colombia, que depende de Rusia para u20% de sus importaciones de fertilizantes, la productora de papas Ana Elvira Sanabria ha pasado a criar ganado y cultivar una fruta local llamada uchuva, que necesita menos fertilizante.

“El año pasado por estas fechas, la mayoría de nosotros teníamos tierra lista para sembrar”, dijo. “Este año gran parte está en barbecho”.

Las luchas de los agricultores comenzaron antes de la guerra. Los costos más altos de la energía en 2021 hicieron subir los precios de los fertilizantes, al igual que las nuevas restricciones y los requisitos de licencias de exportación de China, Turquía, Egipto y Rusia.

Faustin Lohouri Bi Tra, un agricultor que cultiva semillas para otros plantadores en Costa de Marfil, dijo que vio con horror cómo el precio del fertilizante de urea se cuadruplicó en los últimos 9 meses. “Es como una película de terror”, dijo.

Las cosechas más pequeñas afectarán más a los países en desarrollo, lo que obligará a sus gobiernos con problemas de liquidez a importar grandes cantidades de productos básicos como el trigo a precios elevados, dicen los expertos agrícolas.

Los precios mundiales de los alimentos en febrero tocaron su punto más alto desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación comenzó a recopilar datos mensuales hace 3 décadas.

Es probable que la inseguridad alimentaria empeore. La Red Global Contra las Crisis Alimentarias, una alianza de grupos humanitarios y de desarrollo, estima que en septiembre pasado, 161 millones de personas en 42 países en 2021 enfrentaron desnutrición aguda o se vieron obligadas a vender activos o tomar otras medidas desesperadas para adquirir alimentos, un aumento del 19% desde principios de año.

“Me preocupa profundamente que el conflicto violento en Ucrania, que ya es una catástrofe para los directamente involucrados, también sea una tragedia para las personas más pobres del mundo que viven en áreas rurales y que no pueden absorber los aumentos de precios de los alimentos básicos y los insumos agrícolas que resultarán de interrupciones en el comercio mundial”, dijo Gilbert Houngbo, presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de la ONU, la semana pasada.

La interrupción del suministro de trigo de Ucrania podría haber sido una bendición para algunos de los principales exportadores de alimentos del mundo, entre ellos Argentina, y agricultores como Gabriel Pelizzon.

En cambio, Pelizzon, que cultiva trigo, maíz y soja en unas 3.700 hectáreas en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, dijo que es probable que reduzca la producción en un 30%.

Omar Bachetta, un agricultor de la provincia de Santa Fe del país, dijo que está recortando los fertilizantes. La urea ahora cuesta US$ 1.400 la tonelada, frente a los US$ 800 del año pasado y los US$ 500 del año anterior, dijo Bachetta al agricultor.

“La reducción en la siembra de trigo va a ser considerable este año”, dijo.

Los productores de fertilizantes advierten sobre la continua escasez. Después de que la invasión rusa hiciera que los precios del gas natural en Europa alcanzaran niveles récord, muchas empresas redujeron la producción de amonio, que se utiliza para fabricar fertilizantes nitrogenados.

Aunque los precios de los futuros del gas natural europeo han caído desde principios de marzo, siguen siendo aproximadamente un 40% más altos que antes de la invasión de Ucrania.

Borealis AG, un gran fabricante europeo de fertilizantes, dijo este mes que está operando sus plantas de amonio a capacidad reducida.

Nitrogénmvek Zrt., un productor húngaro, dijo que detendrá temporalmente la producción de amonio.

Yara International, con sede en Noruega , uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo, dijo a principios de marzo que limitaría la producción en las plantas de Francia e Italia, reduciendo su producción europea de amonio y urea a alrededor del 45% de su capacidad.

“Nuestra preocupación sobre la próxima temporada es que las naciones que ya se encuentran en una posición vulnerable enfrentarán condiciones de deterioro, en particular si dependen de las importaciones netas de alimentos y fertilizantes”, dijo la portavoz de Yara, Kristin Nordal.

Incluso si el gas natural se volviera menos costoso, reiniciar las plantas de amonio es costoso, dijo Tony Will, director ejecutivo y presidente de CF Industries Holdings Inc., un fabricante de fertilizantes nitrogenados con sede en Deerfield, Illinois. plantas cerradas desde septiembre.

“Necesitamos tener una ventana que parezca que podemos operarla durante al menos tres a seis meses de manera rentable. De lo contrario, es muy difícil comenzar el proceso de puesta en marcha”, dijo el Sr. Will. “No vemos la ventana como una probabilidad en este momento”.

Larry Fink. “Una reorientación a gran escala de las cadenas de suministro será intrínsecamente inflacionaria”, escribió Larry Fink a sus inversionistas.

Larry Fink

La globalización ha muerto y hay que pensar qué es lo que viene: lo dice el hombre más poderoso del mundo de las finanzas, Larry Fink, quien ha perdido US$ 17.000 millones en la decisión de Joe Biden de llevar a Rusia a invadir Ucrania para intentar derrotarla y resarcirse de Afganistán, ganar las elecciones de medio término y darle la hegemonía global a la OTAN. ¿Y si pierde qué sucederá?

“La invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la globalización que hemos experimentado en las últimas 3 décadas”, escribió Fink en su carta anual del presidente a los accionistas de BlackRock, que supervisa US$ 10 billones como el administrador de activos más grande del mundo.

Si bien el resultado inmediato ha sido el aislamiento total de Rusia de los mercados de capital, Fink predijo que “las empresas y los gobiernos también observarán de manera más amplia su dependencia de otras naciones. Esto puede llevar a las empresas a realizar una mayor parte de sus operaciones en tierra o cerca de ella, lo que resultará en una retirada más rápida de algunos países”.

“Una reorientación a gran escala de las cadenas de suministro será intrínsecamente inflacionaria”, escribió Fink, en una carta de 10 páginas, en las que también abordó el efecto de la invasión en la transición energética y las criptomonedas, y actualizó a los inversores sobre las líneas comerciales de BlackRock y la reapertura de sus oficinas principales.

La carta no mencionó ningún país específico que se vería afectado por los cambios, pero Fink escribió que “México, Brasil, Estados Unidos o los centros de fabricación en el sudeste asiático podrían beneficiarse”.

Otros inversionistas han argumentado que el último grupo podría sustituir a China, donde BlackRock lanzó el año pasado un conjunto de productos de inversión minorista.

Fink ha abogado por que las empresas en las que invierte BlackRock hagan más para abordar el cambio climático. Su carta predijo que la invasión rusa afectará la transición hacia una energía más limpia.

Inicialmente, la búsqueda de alternativas al petróleo y el gas natural rusos “inevitablemente ralentizará el progreso del mundo hacia las [emisiones netas] 0 en el corto plazo”, escribió.

“A más largo plazo, creo que los eventos recientes acelerarán el cambio hacia fuentes de energía más ecológicas” porque los precios más altos de los combustibles fósiles harán que una gama más amplia de energías renovables sea financieramente competitiva, escribió.

Aunque los activistas climáticos quieren que los inversores eviten por completo los combustibles fósiles, Fink rechazó este enfoque, tal como lo hizo en su carta de enero a los directores ejecutivos. “BlackRock mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a transitar la transición energética. Esto incluye seguir trabajando con las empresas de hidrocarburos”, escribió. “Para garantizar la continuidad de los precios asequibles de la energía durante la transición, los combustibles fósiles como el gas natural serán importantes como combustible de transición”.

En uno de sus primeros comentarios sobre las criptomonedas, Fink llamó la atención sobre el “impacto potencial de la guerra de Ucrania en la aceleración de las monedas digitales.... Un sistema de pago digital global, cuidadosamente diseñado, puede mejorar la liquidación de transacciones internacionales al tiempo que reduce el riesgo de lavado de dinero y corrupción”.

Él dijo a los inversores que, debido al creciente interés de los clientes, BlackRock estaba estudiando las monedas digitales y la tecnología subyacente.

Fink se compadeció de sus accionistas por un comienzo difícil para los mercados financieros este año, en el que las acciones de BlackRock cayeron casi 20%. “Comparto su decepción por el desempeño de nuestras acciones en lo que va del año. Pero nos hemos enfrentado a mercados desafiantes antes. Y siempre hemos logrado salir mejor y más preparados del otro lado”, escribió.

También señaló que la compañía está saliendo del "crecimiento orgánico más fuerte de su historia" en 2021 cuando los mercados boyantes y el creciente interés en activos alternativos y fondos negociados en bolsa trajeron US$ 540.000 millones de entradas netas.

Xi Jinping.jpg Xi Jinping extraña a Donald Trump, probablemente. También Vladímir Putin. Quizás muchos más en todo Occidente. Sr. García

China acusa a Washington DC

El siguiente es un texto editorial de Global Times al cumplirse 1 mes del inicio de la 'operación especial' de Rusia en Ucrania:

En el 24 de marzo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha durado un mes. Todas las personas amantes de la paz en el mundo esperan que este conflicto sangriento, que podría haberse evitado, termine pronto. Sin embargo, EE. UU. y la OTAN, que tienen la clave para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, no han tomado medidas prácticas para poner fin a la guerra. En cambio, todavía están intensificando las contradicciones y escalando la confrontación, creando obstáculos para las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense, Joe Biden, partió este miércoles 23/03 hacia Europa, donde asistirá a la cumbre de la OTAN, la cumbre del G7 y la reunión del Consejo Europeo. Según los informes de los medios, Biden trabajará con los aliados europeos para coordinar la próxima etapa de asistencia militar a Ucrania y anunciará una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Al cumplirse un mes del conflicto, Biden lleva a cabo su intensa ofensiva diplomática en Europa.

Al referirse al viaje europeo de Biden, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, dijo que vendrán días difíciles en Ucrania ya que "esta guerra no terminará fácil ni rápidamente". Esto no es tanto un "juicio" de EE. UU., sino una dirección cuidadosamente guiada por Washington DC, que desea que la guerra no termine, por lo que puede maximizar el uso del conflicto para obtener valor geopolítico. En otras palabras, busca beneficiarse de la desgracia de Ucrania.

Debido a esto, Estados Unidos y Europa pueden parecer cercanos, pero sus diferencias sustantivas se están profundizando. Mientras Washington DC está obsesionado con retrasar las negociaciones entre Rusia y Ucrania, Europa quiere seguridad y estabilidad. Están surgiendo voces contra la guerra en Europa, y estas voces incluyen la desaprobación hacia la entrega de armas de Washington a Ucrania.

Cada vez más europeos se dan cuenta de que enviar armas a ciegas a Ucrania va en la dirección opuesta a los objetivos de seguridad que persiguen. Además, el resultado de las sanciones extremas a largo plazo debe ser que EE. UU. se enriquezca, Europa pague la factura y Ucrania se desangre. Washington DC no puede ocultar estas mezquinas ideas.

También por eso, Biden tiene que "estabilizar" Europa cuando aparecen intenciones vacilantes. No es difícil imaginar que Washington DC sacará la "amistad transatlántica", la "alianza democrática" y otras pequeñas tarjetas de sus bolsillos y las distribuirá a sus amigos como pases para el club VIP mundial, usando el ilusorio "honor" para obtener altas "cuotas". Washington DC también ejerce una fuerte presión sobre los países neutrales que "no se unen al club", criticando a India por ser "inestable" por un lado y sensacionalizando la "amenaza" de China a la paz por el otro. ¿No es este un enfoque típico de la mafia?

Tal como dice el refrán, "Depende del hacedor deshacer el nudo". El conflicto Rusia-Ucrania es el resultado de la intensificación del conflicto entre EE. UU. y Rusia, y la clave del problema está en manos de EE. UU. Si Washington realmente quiere que los "días difíciles" del pueblo ucraniano no continúen, entonces ¿por qué eligió "coordinarse" con Europa para enviar armas a Ucrania y sancionar a Rusia, y se negó a hablar directamente con Rusia? La respuesta es clara: Estados Unidos no quiere conversaciones de paz reales. Por eso se puede ver un escenario tan absurdo: a pesar de saber cuál es la salida del conflicto Rusia-Ucrania, Washington DC sigue limpiando desesperadamente el cartel que dice "Prohibido el paso" al final de un callejón sin salida.

Washington ha sido bueno montando el espectáculo, promoviendo la hegemonía bajo el pretexto de la "democracia" y haciendo una fortuna con la guerra en nombre de la "paz". Sin embargo, no significa que tal enfoque nunca quedará obsoleto. Con el tiempo, la gente finalmente se dará cuenta. La evolución del conflicto Rusia-Ucrania demostrará la naturaleza belicista de Washington.

https://twitter.com/Political_Room/status/1507100720734085123 14/ Lanzamiento de misiles de crucero Calibre desde Sebastopol. pic.twitter.com/8WA80U7L6M — The Political Room (@Political_Room) March 24, 2022

G20

Despacho de la agencia rusa TASS, desde Bruselas, Bélgica:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está a favor de la exclusión de Rusia del G20 y reconoció que algunos otros países no están de acuerdo con tal medida.

"En lo que respecta al G20, mi respuesta es sí", dijo Biden en una rueda de prensa en Bruselas este jueves 24/03, cuando se le preguntó si considera conveniente la exclusión de la Federación Rusa de este formato.

"Este tema se discutió hoy. También expresé la posibilidad de que esto no suceda”, dijo Biden. “Si Indonesia y otros países no están de acuerdo, entonces creo que deberíamos considerar darle a Ucrania la oportunidad de asistir a las reuniones, darle la oportunidad de asistir a la [cumbre] del G20", dijo el líder estadounidense.

Más temprano, el asistente del presidente de los Estados Unidos para la Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que las autoridades del país tienen la intención de consultar con aliados y socios antes de hacer declaraciones sobre la posibilidad de expulsar a la Federación Rusa del Grupo de los 20, sin embargo, creen que, a la luz de la situación en torno a Ucrania, "para Rusia, no todo debe proceder tal como de costumbre en las instituciones internacionales".

A su vez, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, recordó más tarde que Rusia es un miembro importante del G20 y ninguno de los países que participan en este formato tiene derecho a excluir a otros estados del mismo.

El secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que el G20 es un formato multilateral y que varios estados se adhieren a una posición independiente con respecto a Rusia, a pesar de la presión de Estados Unidos.

