De hecho, anoche (21/03), algo dejó entrever en la conversación con Nicolás Wiñazki en el nuevo programa que tienen juntos, La Bella y La Bestia:

La primera imagen que tuve es el primer metro que recorres ahí, un país se te venía encima. La tragedia de millones se te venía visualmente encima, era apocalíptico. Rodrigo Sánchez Miguel (camarógrafo) me decía ‘Vas a tener que ponerle distancia porque no vas a poder’. Y yo no pude ponerle distancia a esto. Yo no sé hacer eso La primera imagen que tuve es el primer metro que recorres ahí, un país se te venía encima. La tragedia de millones se te venía visualmente encima, era apocalíptico. Rodrigo Sánchez Miguel (camarógrafo) me decía ‘Vas a tener que ponerle distancia porque no vas a poder’. Y yo no pude ponerle distancia a esto. Yo no sé hacer eso

A medida que pasaban los días, en TN comparaban las coberturas de otros medios y veían que su corresponsal nunca llegaba a Kiev, que todavía no sufría bombardeos, por lo que se decidió activar un Plan B.

Con el correr de las horas, Amoroso pidió volver y se decidió recibir al Dr. Nelson Castro en Lviv (o Leópolis), donde el equipo de TN había hecho base. Ya con el neurólogo allí, se hicieron algunas salidas pero luego se avanzó hacia Kiev, donde están ahora.

Urgente24 pudo reconstruir que ella estuvo al borde del ataque de pánico.

El caso Christian Martin en LN+

Si bien no sucedió exactamente lo mismo porque Christian Martin siquiera llegó a entrar a Ucrania, el canal tomó la misma decisión: luego de las denuncias públicas por violencia de género que realizó su hermana en diálogo con Santiago Cúneo, se envió a Martin de vacaciones y viajó Jerónimo Mura para transmitir lo que está pasando en Kiev.

image.png

A Mura y a Castro se los pudo ver moverse juntos para mayor seguridad:

https://twitter.com/FedGandlf/status/1505972621342437376 Nelson Castro le acerca el micrófono a Jero Mura y a su camarógrafo (LN+) para que puedan llevar tranquilidad a sus familias después de lo que vivieron todos en Kiev. pic.twitter.com/gIDUnPeZLl — Fede Gando! (@FedGandlf) March 21, 2022

El caso de Chiche Gelblung, para Crónica TV, también tuvo sus problemas porque el periodista de 78 años no estaba pudiendo hacer la cobertura por las condiciones climáticas, el idioma y, según contó él, ya no tenía sentido: “La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está muy loca y enojada”.

En C5N, el desenlace no fue muy diferente

Gabriel Michi, enviado especial de C5N a Ucrania, contó que fueron detenidos e interrogados por el ejército de Ucrania durante 10 horas: "Fuimos a realizar una cobertura periodística sobre el bombardeo que había ocurrido en Ucrania. Cuando llegamos al aeropuerto que nos enviaba el GPS nos dimos cuenta que solamente había helicópteros de guerra. Les dijimos que queríamos filmar lo que había ocurrido pero no nos dejaron, nos increparon, no entendían porque estábamos ahí, nos llevamos a un edificio custodiado donde nos tuvieron 10. Nos quitaron los teléfonos y nos borraron todo el material que habíamos filmado e incluso fotos familiares. No nos torturaron ni nada, pero si estábamos incomunicados, nos maltrataron. Fue un momento muy pesado, nos dejaron ir menos al camarógrafo. Nos quedamos en el lugar hasta que lo liberaron a nuestro camarógrafo. Querían llevarlo preso a nuestro camarógrafo teniendo en cuenta que el es argentino pero vive en Rusia hace muchos años"

Rápidamente, el equipo del Grupo Indalo emprendió la vuelta.

image.png

Los casos Fox News y The New York Times

Peor fue el desenlace en Fox News y The New York Times.

El lunes (14/3) la cadena de televisión Fox News informó que uno de sus corresponsales permanece hospitalizado tras haber sido herido. Se trata del británico Benjamin Hall, quien cubre el Departamento de Estado para la cadena, quien resultó herido mientras buscaba información en las afueras de Kiev. Lejos de ser un caso aislado, el hecho se suma a una larga lista de profesionales de prensa que han visto sus vidas en peligro durante su actividad. Incluso, ya hay un fallecido, a manos de las tropas de Rusia.

El martes (15/3) la cadena estadounidense Fox News confirmó la muerte del camarógrafo polaco Pierre Zakrzewski en las inmediaciones de Kiev, la capital de Ucrania, luego de que su vehículo fuera alcanzado por un tiroteo. El reportero era un veterano en la materia y había cubierto los conflictos de Irak, Afganistán y Siria, entre otros.

Así las cosas, por diferentes motivos, la prensa transita horas muy complicadas en la guerra.

