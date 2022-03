Cancelado, Christian Martin intenta despejar rumores

En tanto, su hermana habló en C5N luego de las explosivas declaraciones en Canal 22 Web, en diálogo con el periodista Santiago Cúneo.

Cancelado en Twitter:

https://twitter.com/Bigote__/status/1502415211717816320 Como vas a defender a christian martin mamita, el tipo literalmente nunca lo nego y dijo que cometió "errores" en su vida, ya esta, no importa el contexto si la ella empezó nada, con levantarle la mano a la hermana dejo de ser hombre, corta. Y ni hablar de la parte de violín,bala — bigote (@Bigote__) March 11, 2022

https://twitter.com/joaccolyon/status/1502134435210313728 encima da a entender algo que abuso de ella de niños, es algo terrible y de todo lo que vivio mas adelante, vivir con miedo de que hoy en día le pase algo. — joaccol (@joaccolyon) March 11, 2022

https://twitter.com/Faqfandi/status/1502147552090603520 Me caía bien Christian Martín, ahora lo quiero cagar a piñas por cagón. https://t.co/gmxtwpHdQN — The Garrison (@Faqfandi) March 11, 2022

https://twitter.com/mehlton/status/1502071405701222403 Cuneo no dejo barbaridad por decir y no paso nada. Hoy se metió con Christian Martín y pasa esto.



Por estas cosas no nos enteramos de la mierda que es. El y varios más. pic.twitter.com/am5pimTvKa — Milton (@mehlton) March 10, 2022

https://twitter.com/dani8671/status/1502091516646412302 No me cae bien cuneo...pero...la investigación periodistica q hizo para demostrar que Christian Martin es golpeador de su hermana es brillante https://t.co/eaxlfD5Bn2 — Angel Daniel Folgar (@dani8671) March 11, 2022

https://twitter.com/iLautyRHCP/status/1502119647063203844 Que loco lo de Christian Martin, me caía bien su imagen del "bloqueado por bobi" y las boludeces que decía en twitch, pero hasta ahí. Quién diría que en realidad es un forro, golpeador y anti patria. Siempre hay que desconfiar de los pelados, esa es la ley primera — Lauty (@iLautyRHCP) March 11, 2022

Qué dijo la hermana de Christian Martin

Su hermana, Lucila Martin, dio una entrevista a Santiago Cúneo (Canal 22 Web) para relatar en primera persona lo que vivió en un hotel mientras cubrían un evento para FOX Sports en el que el jugador portugués Cristiano Ronaldo se presentaba en el relanzamiento de la marca Nike.

Para comenzar, Cúneo le preguntó si era la hermana y qué fue lo que había pasado realmente: "Desgraciadamente, sí. Soy la hermana. Estuvo pegándome y ahorcándome durante una hora y media. No fue una pegada; fue una secuencia. Fue una hora y media".

Siempre me trató mal; trata mal a todo el mundo. Pero ese día yo contesté y me puso primero la almohada. Luego, como yo le agarraba la cabeza, él me dio vuelta para agarrarme las manos, me empezó a ahorcar y cómo yo gritaba me tapaba la boca. Luego, me llevaba de pared en pared agarrada del cuello Siempre me trató mal; trata mal a todo el mundo. Pero ese día yo contesté y me puso primero la almohada. Luego, como yo le agarraba la cabeza, él me dio vuelta para agarrarme las manos, me empezó a ahorcar y cómo yo gritaba me tapaba la boca. Luego, me llevaba de pared en pared agarrada del cuello

"De chicos siempre me trataba mal. Me metía la cabeza en el váter y cosas más graves que no quiero contar, que me marcaron y lo sabe mi círculo más íntimo. Lo sabía mi mamá. Se lo conté de grande porque me daba mucha vergüenza. Para que entiendas, nos tuvimos que mudar y nos separaron de habitación por este temita; para tenerlo más controladito", agregó Martin.

Minutos más tarde, ella dio a entender que el cronista consume "sustancias", aunque prefirió no dar más detalles. "Yo no hablo como despechada. Mis padres murieron como perros por él y quiero darle voz a ellos. Lo que pasa es que él era el titiritero, el hermano mayor y manejaba y manipulaba a todos", cargó.