No es sorprendente que aquellos que han ganado el visto bueno de Biden sean bloques y países a menudo considerados como megáfonos de EE. UU. y criticados por su falta de diplomacia independiente hacia EE. UU. a nivel internacional. El número de aliados tan obedientes es bastante limitado, todos los cuales aparentemente han sido nombrados durante el discurso de Biden el lunes. De hecho, bastantes aliados y socios de EE. UU. en Asia y Medio Oriente, tales como Turquía y Emiratos Árabes Unidos, no están de acuerdo con el enfoque de EE. UU. de arrinconar a Rusia. India definitivamente no es la única "excepción".