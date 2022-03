Live Blog Post

8:00 - Se suman voces contra Vicentín Lozano

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también disparó contra Claudio Lozano, director del Banco Nación, quien propuso expropiar Vicentin y ahora critica el acuerdo con el FMI: “Se deben ordenar las cosas, todo tiene un límite, el respeto no se puede perder, Claudio Lozano debería razonar, están los intereses del pueblo en juego”, dijo Fernández en el medio oficialista Radio 10.

Lozano respondió en Clarín: "Ni Santoro, ni Cerruti ni Aníbal Fernández hablaron per sé de mi persona. Fueron interrogados por radio 10, por Clarín o por La Nación. Lo que a mí me sorprende es la preocupación de ciertos medios para ver si me echan o no me echan”