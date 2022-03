Live Blog Post

15:23 - La interna en las calles por el 24/03

Las diferencias dentro del FdT también se evidenciarán en la conmemoración del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia: las fuerzas que componen la coalición se movilizarán divididas, pero concluirán todas en Plaza de Mayo.

Por un lado, los sectores que responden al Gobierno, entre ellos El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, lanzaron una convocatoria para concentrar a las 12.00 en Belgrano y 9 de Julio con la intención de trasladarse hasta la plaza.

Por el otro, el kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza, llama a concentrar en la Ex Esma a partir de las 9 de la mañana para emprender la manifestación.

A su parte, los organismos de Derechos Humanos de los que participarán las Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S movilizarán a partir de las 14.00 desde Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.

Según ha trascendido, Alberto Fernández no participará de ninguna de las convocatorias. "La marcha del 24 es de los organismos, en ningún caso van los Presidentes. No fueron ni Néstor ni Cristina", aclararon fuentes de la Rosada ante la consulta de la agencia NA, y agregaron: "La idea es no partidizar la fecha".

https://twitter.com/MovimientoEvita/status/1505967854419644417 #24M || Memoria es construir la Patria que soñaron



Este jueves nos vemos en las calles para repudiar y hacer memoria del golpe genocida que se llevó la vida de 30.000 compañeres.#NuncaMás#Son30000 pic.twitter.com/YOgqGrcVVU — Movimiento Evita (@MovimientoEvita) March 21, 2022