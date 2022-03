¿Alberto Fernández a CFK?: "La Presidencia no es colegiada"

“La unidad es absolutamente necesaria, es evidente que notemos miradas parecidas en algunas cosas. Cuando me dijeron que me hiciera cargo de eso, yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen, pero no me han acompañado, pero yo respeto eso porque no todos tenemos que pensar igual. Yo respeto eso, pero no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismo, egoísmo, política…desunirnos”, dijo en relación al voto del kirchnerismo en el acuerdo con el FMI.