Santi Maratea y la colecta para que Argentina al FMI

Santi Maratea, influencer. Santi Maratea se hizo famoso por las campañas solidarias que hace en la red social.

El influencer tiene una costumbre que repite cada vez que termina una colecta: pedir un regalo caro para él. El último fue un viaje en jet privado, algo que muchos cuestionaron. Esta vez, hubo un giro de 180 grados en su estrategia.

Tras recolectar el dinero para un nene que tiene que hacerse un tratamiento de salud en España, Santi contó en sus redes sociales que no va a pedir más regalos caros. Ahora, quiere que sus seguidores lo ayuden a financiar una ONG. "Me pareció too much lo del jet privado. Pensé, '¿qué voy a pedir después de esto? ¿Hasta dónde va a llegar la joda?'", se preguntó el instagramer en sus redes sociales.

Última campaña

El influencer, Santi Maratea contó en sus redes sociales que con la ayuda de la gente se logró recaudar el dinero necesario para que Kevin, un niño de siete años de Corral de Bustos que padece una leucemia linfobástica aguda tipo B, pueda viajar a España a tratarse.

"Eran 72 millones y vamos por 62 millones", escribió este lunes el influencer en su 'Instagram' y pidió ayuda para llegar a juntar el total de lo requerido.

Horas después, Santi Maratea anunció que se logró recaudar todo el dinero y que los padres del niño "no van a tener que hipotecar la casa".

