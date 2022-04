Gustavo Alfaro reveló intimidades del "Mundo Boca"

"Es esa sensación de que se nos cruzó la política en el medio (por las elecciones que ganó Juan Román Riquelme en 2019), porque yo sé el vestuario que me tocó agarrar y el que dejé cuando me fui. Más allá de que, como le dije a los jugadores el 3 de enero cuando llegué: 'yo vengo al equipo más ganador de la Argentina', porque si bien le había tocado la fatalidad de perder la final en Madrid, hacía dos años que Boca era el último campeón del fútbol argentino. Había ganado con mucha autoridad los dos últimos torneos. Y yo lo que sé que cuando yo me fui, el plantel estaba de pie. Y cuando Boca está de pie, está para cualquier cosa".

Además, Gustavo Alfaro recordó el título que Boca le arrebató a River en la última fecha. Si bien el ex DT de Arsenal no estaba, había dirigido buena parte del campeonato (16 fechas) y dejando su cargo en diciembre de 2019 para que asuma Miguel Ángel Russo y dirija las últimas siete jornadas de aquella Superliga.

Cuando se termine el partido con Gimnasia y a ustedes le cuelguen una medalla y le pongan una estrella más a ese escudo, yo ya no voy a estar, pero ustedes van a estar festejando ese título. Obviamente que van a tener que ganar esos siete partidos, pero lo ganan ahora. Si de acá al final terminan con Boca peleando el campeonato Cuando se termine el partido con Gimnasia y a ustedes le cuelguen una medalla y le pongan una estrella más a ese escudo, yo ya no voy a estar, pero ustedes van a estar festejando ese título. Obviamente que van a tener que ganar esos siete partidos, pero lo ganan ahora. Si de acá al final terminan con Boca peleando el campeonato

En el cierre de la entrevista; a Gustavo Alfaro le consultaron si existe la posibilidad de que vuelva a entrenar a un equipo en la Argentina: "No creo. Uno empieza a plantearse cuántas cosas más hay después de esto. Después de Boca yo dije en el fútbol argentino es muy difícil que vuelva a dirigir. Estaba seguro que no iba a volver a dirigir en Argentina. Que el próximo destino no iba a ser un club de Argentina. Sí lo que quería, era un nivel de demanda y exigencia parecido al de Boca. Y el nivel de demanda de una selección, es similar", en declaraciones levantadas por el Diario Olé.

image.png Gustavo Alfaro, DT de Ecuador.

