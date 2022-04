La gran intervención del VAR que salvó al Chiqui Tapia

Sobre el final del encuentro -más precisamente a los 88'-, el uruguayo Matías Cóccaro conectó un cabezazo inmejorable que superó la resistencia del arquero Maximiliano Gagliardo y todo parecía ser alegría para el local. Pero en tiempos de VAR, hay que saber que los goles se gritan diferente porque las jugadas se pueden revisar minuciosamente y cualquier cosa puede pasar. Son estos asuntos de la tecnología.

La jugada lucía normal en el gol de Cóccaro. Marcos Díaz sacó del área con las manos y en dos o tres toques Huracán llegó al arco de Barracas Central, para convertir lo que parecía el 2-1 definitivo. Sin embargo, el VAR, desde Ezeiza, llamó a Darío Herrera para que revisara si el guardavallas del 'Globo' tenía las manos afuera del rectángulo del área cuando le entregó la pelota a su compañero Franco Cristaldo.

Y en efecto, las tenía. El árbitro Herrera revisó la polémica acción unos minutos y ¡le quitó el gol a Huracán para darle un tiro libre en la puerta del área a Barracas! ¡Tremendo!

Más allá de la controversia y la furia que se generó en el local, el tanto de Matías Cóccaro fue bien anulado porque su compañero y arquero, Marcos Díaz, tenía las manos fuera del área. En resumen, el tiro libre para Barracas fue ejecutado por Iván Tapia -hijo del Chiqui- quien lo intercambió por gol.

https://twitter.com/Tomiconcina1/status/1513674284580880387 La secuencia completa del final entre Huracán y Barracas, "El producto". pic.twitter.com/EdAR1AhqZe — Tomiconcina (@Tomiconcina1) April 12, 2022

Ahora bien; si Huracán no hubiese marcado el gol en el contraataque que finalizó Matías Cóccaro, el tiro libre -y por ende el gol de Tapia- no hubiese ocurrido. Es sencillo, el VAR solo interviene en jugadas puntuales -como los goles-, con lo cual, si la jugada de Huracán no huniera sido una anotación, tampoco lo hubiese sido lo de Iván Tapia, porque el tiro libre nunca habría existido. Realmente increíble.

https://twitter.com/gastonedul/status/1513681264095727620 Si no hubiese sido gol de Cóccaro la jugada no se hubiese revisado, por ende no había tiro libre ni victoria para Barracas. Es otro deporte. Lo cambió. https://t.co/AdmYiohAVt — Gastón Edul (@gastonedul) April 12, 2022

