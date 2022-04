El 'Patrón' Bermúdez escrachó a Martín Arévalo por Angelici

En Boca Juniors hay un tema que sobrevuela las cabezas de hinchas, dirigentes y periodistas; no es sólo el mal juego que se le ve al xeneize desde hace tiempo. Las victorias ante Estudiantes de La Plata (13/3) y River (20/3) -si bien muy importantes- parecieran ser anecdóticas en el historial de los azul y oro y en el expediente de Sebastián Battaglia, quien ruega ganarle mañana (12/4) a Always Ready por Copa Libertadores. Porque si no...