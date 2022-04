Presidenciales de Francia: Macron y Le Pen al balotaje

Live Blog Post

16:45 - Macron vs. Le Pen parte 2: Primeras reacciones

Después de la publicación de las estimaciones, donde todos los diario de Francia coinciden en la victoria de Emmanuel Macron seguido por Marine Le Pen, los candidatos salen a expresar su opinión sobre la contienda.

En primer lugar, Marine Le Pen sale victoriosa a agradecer el apoyo de sus votantes, celebrando haber llegado a la segunda ronda una vez más. También tomó la oportunidad para realizar un llamado a todos aquellos que no votaron a Macrin, para que la acompañen en la segunda vuelta: “El pueblo francés me hace el honor de haber clasificado a la segunda ronda. Expreso a los votantes mi más sincero agradecimiento. Veo la esperanza de que las fuerzas de recuperación del país se están levantando. Todos aquellos que hoy no votaron por Emmanuel Macron están llamados a unirse a nuestra manifestación.” Planteando que de el voto de este grupo de la sociedad depende el lugar que quieren darle a su dinero en la sociedad, de la posibilidad de acceder a buena salud publica, de llegar sanos a la jubilación, la candidata de ultraderecha promete controlar la inmigacion y restablecer la seguridad, llamando a una asamblea nacional, haciendo alusión al nombre de su frente, y la unidad de todos los franceses.

“Es con seriedad que me propongo sin demora reparar las múltiples fracturas, sociales, territoriales, institucionales. Pondré Francia en orden en cinco años. Más allá de esta necesaria recuperación, mi proyecto lleva una ambición democrática, con el referéndum popular, una ambición económica y ecológica”, declaró bajo los gritos de sus militantes, los cuales gritan “vamos a ganar”.

https://twitter.com/France24_es/status/1513225365216501763 "El pueblo francés se ha expresado y me ha dado el honor de calificar para la segunda vuelta frente al presidente saliente": Marine Le Pen, candidata de extrema derecha por la Presidencia de Francia https://t.co/kkojQwxd8f pic.twitter.com/Zds4zvENoF — FRANCE 24 Español (@France24_es) April 10, 2022

Por otro lado, el candidato que le pisó los talones a Marine Le Pen con un 20,1%, Jean-Luc Melenchon llamó a sus votantes a “negarle cualquier vía de expresión y negarle cualquier voto a Le Pen”. Aun sin decirlo expresamente, el candidato de izquierda oficialmente entrega así sus votos a Emmanuel Macron, lo cual plantea un caudal de votos eventualmente le otorgaría la victoria al actual presidente. “Lo repito porque a veces sucede que parece que las cosas no las he dicho, ¡no hay que darle ni un sólo voto a Le Pen! ¡No hay que darle ni un sólo voto a Le Pen!”. Tendencia que comparte con las ya mencionadas candidatas Valérie Pécresse (5,0%) y Anne Hidalgo (2,1%).

https://twitter.com/guirodi/status/1513229268502859776 Jean-Luc Melenchon, hasta cuatro veces"Ni un solo voto voto para Marine Le Pen". Se cierra el cordón contra la ultraderecha pic.twitter.com/HAcKeTWKbO — Guillermo Rodríguez (@guirodi) April 10, 2022

A diferencia de la conservadora de derecha Pecresse, Eric Zemmour llamó a sus votantes a apoyar a su compañera de espacio. Refiriéndose a ella, Zemmour declaró: “Tengo muchas discrepancias (con ella), pero hay un señor frente a Marine Le Pen que no ha dicho una palabra sobre seguridad, inmigración, al que le irá peor si sale elegido. Hay algo mucho más grande que todos nosotros y eso es Francia”. A pesar de ello, Zemmour cerró su campaña reconociendo sus errores y agradeciendo a sus votantes que lo acompañaron.

https://twitter.com/basteiro/status/1513231722476969987 Zemmour dice que viene para quedarse pero que no se va a "equivocar de enemigo" y pide el voto por Le Pen. Méenchon pide "ni un voto por Le Pen". Pécresse e Hidalgo, las hermanas políticas del PP y PSOE, suman las dos un 7% y piden el voto por Macron, como Jadot (Verdes) pic.twitter.com/Hth5Po4NGm — Daniel Basteiro (@basteiro) April 10, 2022

Teniendo en cuenta que otros candidatos además de Melenchon, Pécresse, Hidalgo, se le suman Yannick Jadot y Fabien Roussel, Zemmour es el único candidato que apoya oficialmente a Marine Le Pen. Panorama que casi confirma la reelección de Emmanuel Macron en la segunda vuelta, ya que el hecho de que esta situación se revierta será necesario un esfuerzo tremendo por parte de Marine Le Pen y su equipo, que sin embargo corre contra reloj hasta el próximo 24 de abril.

Hasta estos instantes, Emmanuel Macron no se ha expresado frente a estos resultados estimados que lo confirman en la segunda vuelta.