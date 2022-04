Minería de Bitcoin verde: Tesla, Blockstream y Block emergen

Dijo que buscan que la información sea más transparente de lo que normalmente se hace por razones de competitividad entre empresas. Esto permitirá, según sus palabras:

tener una discusión más informada en los medios y en la política donde la gente pueda simplemente mirar tener una discusión más informada en los medios y en la política donde la gente pueda simplemente mirar

El proyecto se llevará a cabo en Texas

Back aclaró que se trata de un proyecto piloto, pero que debería estar en línea en unos meses en Texas, una región estadounidense que ha crecido de manera importante en su hashrate.

La inversión total fue de US$ 12 millones: US$ 6 millones de Blockstream y US$ 6 millones de Block. Decían "Eso da como resultado alrededor de 30 PH de tasa de hash, que es aproximadamente un megavatio"

Si bien no se dio una fecha exacta, Adam Back se mostró alentado con el proyecto, impulsado por bitcoin, una moneda que, alegó, debería ser un modelo financiación:

Bitcoin puede actuar como una carga base y absorber el exceso de energía. Puede hacer que los proyectos sean más rentables, acortar el retorno de la inversión y dar como resultado una infraestructura de energía más grande para el mundo. Básicamente, bitcoin debería ser el modelo de financiación para impulsar la expansión Bitcoin puede actuar como una carga base y absorber el exceso de energía. Puede hacer que los proyectos sean más rentables, acortar el retorno de la inversión y dar como resultado una infraestructura de energía más grande para el mundo. Básicamente, bitcoin debería ser el modelo de financiación para impulsar la expansión

Otras noticias de Urgente24:

Inflación: Argentina va camino a ser el peor de la región

Morales: "Creo que Macri será candidato" (¿y guiño a Massa?)

Occidente asume que la guerra en Ucrania podría durar años

IVA: El mundo lo baja y Argentina curra con este fideicomiso