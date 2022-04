¿Renuncia Battaglia? Riquelme quiere la vuelta de Almendra

La situación de Almendra dividió bandos en el Mundo Boca. Uno de los que tomó la palabra fue Darío Benedetto.

El referente salió con los tapones de punta contra su compañero: "Agustín es un jugador del club y características les sobran para jugar, pero mentalidad no. Lo que estaban tratando de hacer era buscarle un camino y ayudarlo para que cambiara su postura. Pero esto era algo que tenía que pasar y se cortó de raíz. Les tiene que quedar claro (a Almendra y Varela) que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda", afirmó Benedetto.

https://twitter.com/toribiotome/status/1498734510103482374 Durísimo Benedetto con Almendra. De las declaraciones más fuertes que recuerde. Para el cuerpo técnico y los referentes no hay vuelta atrás. Distinto es el caso de Varela. pic.twitter.com/TB5h2DEqhN — Toribio Tomé (@toribiotome) March 1, 2022

Luego; llegó la respuesta de Agustín Almendra hacia el número 9, con su posteo en la red social Instagram, hablando de la "lealtad" del 'Pipa'.

Sin más; en las redes sorprendió un nuevo posteo del mediocampista, el día de ayer (6/4).

almendra.jpg Posteo de Agustín Almendra. ¿Regresa a jugar en Boca? (Captura de Twitter: @AgustinAlmendr5).

Agustín Almendra publicó una foto suya durante un partido del año pasado ante Godoy Cruz, en La Bombonera. La última vez que el jugador sumó minutos, fue en el encuentro ante Rosario Central en el estadio de Vélez Sarsfeld, en febrero de este año.

Riquelme vs Battaglia

Según varias fuentes consultadas, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol quieren colaborar para que Agustín Almendra regrese a la Primera de Boca Juniors, en contraposición del deseo del DT, quien no quiere ver al futbolista ni en figurita.

Sebastián Battaglia lo dejó en claro desde el primer momento: "Es él (Almendra) o yo". Quien es el director técnico del xeneize, opinó recientemente.

Con lo de Almendra yo ya fui claro en su momento y no tengo por qué volver a opinar del tema, fui claro. No vale la pena volver al tema, cerrando la puerta a un posible regreso, impulsado por Juan Román Riquelme

Battaglia mostró su postura: mientras él sea el DT, el volante no juega más. Pareciera ser un todos contra todos, pero si Agustín Almendra reaparece por los pasillos de Brandsen 805, o en el predio de Ezeiza, Sebastián Battaglia renunciará -o al menos eso dijo- y Riquelme mostrará otra vez que quiere manejar a Boca él solo, sin respetar la autoridad del 'León'.

Un guiño a un posible retorno del mediocampista de 22 años, es que el futbolista podría tener minutos este viernes (8/4) en el partido de Reserva entre Vélez y Boca.

image.png Juan Román Riquelme quiere imponerle la vuelta de Agustín Almendra a Sebastián Battaglia. ¿Se desata un nuevo caos? (Foto: Noticias Argentinas).

