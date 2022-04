"Mal pero acostumbrados, esa es la fórmula argentina", graficó Malamud. Y añadió que "en el resto del mundo no están acostumbrados y vamos a ver mucha turbulencia y mucha inestabilidad porque precisamente no esperaban que pasara esto, no esperaban inflación, no esperaban escasez. En Argentina son parte de la vida cotidiana".

El politólogo explicó que "sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las crisis no se generan con gradualismo, no son incrementales, o mejor dicho, se van acumulando las insatisfacciones hasta que de repente explota. Los detonantes varían de un país a otro, varían entre continentes".

Así, explicó que "en los países más pobres, lo que lleva a las revoluciones es el aumento de los precios de los alimentos, sobre todo el trigo. En América Latina es el transporte, son los aumentos de la nafta, del subte, o del colectivo lo que detonan los estallidos. Y muchas veces cuando no hay una mayoría en el Parlamento que sostenga al Presidente termina en la caída del Presidente. Y esto generalmente no termina bien. Nosotros lo sabemos por el 2001, que hubo rebote, pero 2002 fue muy duro".

En este sentido, fue consultado sobre la interna del Frente de Todos en el contexto de la situación mundial, y opinó que "lo que puede contribuir a que estalle la pólvora en la Argentina es la división del Gobierno, porque el Gobierno tenía justamente dos posiciones de gobernabilidad, la mayoría parlamentario y el control de la calle. El peronismo controla bien la calle, viene de ahí. Si en este momento se pelean los que controlan la calle y los que mantienen la mayoría en el Congreso, Argentina va a tener las mismas condiciones de inestabilidad que el resto del continente".

