Sin gasoil: Camioneros multiplican cortes de ruta en Córdoba

Camiones P.jpg La falta de gasoil y la tensión en Córdoba.

Mientras tanto, desde las estaciones de servicio, aseguraron que la provisión de combustible no mejorará hasta que el problema no “estalle en Buenos Aires”. “Parece que hasta que las góndolas no se vacíen en Buenos Aires, no llegarán las soluciones”, aseguró una estacionera cordobesa a El Doce.

Otros afectados por el problema son los productores, que están al límite del tiempo para comenzar a cosechar la mayor parte del producto anual. Al respecto, el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Raedemaeker, calificó la situación como “desesperante”.

“La situación es desesperante. Las cosechas están listas y no tenemos una gran oportunidad o una enorme ventana para esperar a que YPF se decida a proveer de combustible. Para evitar pérdidas, sobre todo de soja, tenemos que cosechar hoy”, apuntó a Cadena 3. Para el productor, la advertencia de la llegada de esta crisis, había sido lanzada hace tiempo.

“Hoy padecemos con el combustible, la vamos a padecer con el trigo, el maíz y la volveremos a padecer con la carne y, lo que es más grave, con la soja que es la principal fuente de ingreso del país”, acusó. Los productores explicaron, por caso, que una máquina cosechadora consume alrededor de mil litros de gasoil en una jornada de trabajo.

Así las cosas, la gravedad de la situación parece ir incrementando en el interior del país, tanto con los camioneros como con los productores. La solución pasará, seguramente, por aumentar el flujo de gasoil, aunque el problema de fondo es mucho más profundo.

