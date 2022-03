Falta diésel, abrocharse los cinturones (petróleo duele)

La escasez global de destilados, sumado a que el mercado mundial de petróleo ya se encontraba excepcionalmente ajustado, amenaza con crear un fuerte aumento en los precios del petróleo tal como sucedió en la primera mitad de 2008.

Este inconveniente en los suministros provocaría un aumento de general de precios que potencia a la ya conocida inflación en Estados Unidos que viene de marca un nuevo récord, llegando a 7,9%, la más alta en los últimos 40 años. Ni hablar de la Argentina, que viene con un enorme problema previo de inflación estructural o crónica.

petroleo.jpg ¿Cuánto más puede subir el precio del petróleo sin provocar un colapso de la economía global?

El surtidor

El valor de los combustibles en los surtidores estadounidenses alcanzó un récord histórico de US$ 4,173 el galón (3,7 litros), a causa de la amenaza que representa para el abastecimiento mundial la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los precios varían entre los estados, y en California el valor promedio escala a los US$ 5,444 el galón, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en algunas estaciones de servicio de Los Ángeles ya se paga hasta US$ 7,79 el galón. Para una sociedad que tiene en el vehículo propio uno de sus pilares, es dramático. Este último precio equivale a US$ 2,105 por litro, unos $ 395 en la Argentina, al tipo de cambio oficial.

En otros países los efectos del precio del crudo también se hacen sentir, y en Alemania, por primera vez, el precio de los combustibles se elevó a más de 2 euros por litro, según difundió la agencia de noticias DPA. En marzo de 2021, el valor de la gasolina en Alemania era sólo de 1,315 euro el litro, mientras que en España el precio promedio del litro saltó desde los 1,338 euros hasta los 1,77 actuales.

Hoy el precio internacional del petróleo, cuyo impacto tiende a anticiparse en algunas semanas al valor en el surtidor, cerró la semana a US$ 112,65, frente a un precio previo al conflicto entre Rusias y Ucrania de unos US$ 97.

Hay una pregunta que impacta de lleno en la macroeconomía global y que se refiere a la tolerancia del fenómeno inusual. Los stocks de intervención tienen un límite, en especial por la imposibilidad de reposición en estas circunstancias. Luego, también es una señal al mercado su baja permanente, que repotencia las especulaciones alcistas.

Petrobras elevó los precios de los combustibles el jueves 10/03 mientras se discute en el Senado cómo deben ser las actualizaciones de precios de ahora en más, ya que ante un mercado tan volátil como el de hoy en día muchas veces es complicado pasar los precios al surtidor de manera inmediata. El aumento se produce en un momento en que el descuento del combustible nacional a la paridad de importación se ha ampliado a niveles récord.

La compañía estatal brasilera aumentó los precios de la gasolina y el diésel en un 19% y 25%, respectivamente. Desde la perspectiva del volumen, el aumento totaliza R$ 0,61/litro para gasolina (ahora a R$ 3,86/litro) y R$ 0,90/litro para diésel (R$ 4,51/litro).

Según analistas del banco BTG Pactual, los precios internos aún se encuentran por debajo de los precios de importación, -12% para gasolina y 7% para diésel.

En la Argentina, los combustibles aumentaron en febrero un 9% promedio, luego de un congelamiento de precios desde el 21 de mayo de 2021. El litro de nafta súper en Ciudad de Buenos Aires – precio de referencia local YPF – ronda los $99 el litro, mientras que la versión premium $116,90.

Según anticipan en el mercado doméstico, estos fuertes movimientos de precios provocan intensos debates acerca cómo debe leerse, y pagarse, en los surtidores.

Los analistas y empresarios privados insistían en que persiste un atraso de precios en Argentina por arriba del 15% respecto al precio de importación. Luego llegó esta novedad consecuencia del conflicto bélico. La situación es compleja a causa de la contradición que provocan las necesidades políticas domésticas y la realidad global, que YPF deberá interpretar y definir: podría afectar fuertemente a la inflación, ya a un ritmo descontrolado por la fuerte emisión monetaria, y un volumen cuasifiscal harto preocupante.

------------------------

Otras notas en Urgente24

Eduardo Feinmann respira pero Longobardi se avecina con CNN

Una low cost declara la guerra a Aerolíneas Argentinas

Generación Zoe: Caruso Lombardi cobraba $ 5 M en Español

El beso de Sergio Massa y Myriam Bregman que se volvió viral

Polémica por "Gestión AFIP" y créditos en pesos