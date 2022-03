Generación Zoe: Caruso Lombardi cobraba $ 5 M en Español

https://twitter.com/andreslerner90/status/1501965819131084801 ¿Porcentajes de jugadores también?

Si bien antes que comiencen las denuncias contra Generación Zoe, el DT ponderó la actividad que realizaba la empresa como principal sponsor del Deportivo Español, Caruso Lombardi hacia fines de febrero en declaraciones a Canal 13 sentenció que él sólo se encargaba de la gerencia deportiva de la institución para la que “había sido contratado por los dirigentes” junto con el propio Cositorto, que figuraba como sponsor principal.

Caruso Lombardi, en estas dos declaraciones reconoce que Español y Generación Zoe lo convocaron en el mes de agosto del año pasado para que gerencie la institución pero que sus funciones sólo tenían que ver con los estrictamente deportivo de un equipo al que Cositorto iba a ver “todos los fines de semana”, según las propias palabras de Caruso Lombardi.

Caruso Lombardi se refirió a ZOE: "Es el sponsor de Deportivo Español no sabíamos nada de la estafa"

Caruso ante la pregunta del periodista Fabián Doman había desmentido tajantemente que Cositorto sea el dueño del Deportivo Español y o definió como “el principal sponsor” en un vínculo que quedaba explicitado en la estática de su estadio donde “había lonas de Generación Zoe en todos los rincones”.

“En el fútbol, Cositorto no hizo nada raro, pagó todo. Le ha dado premios especiales a los jugadores por ganar algún partido. Cumplía con todo en el club. La parte privada de él no la sé. Sé que estaba con el coaching. Nunca invertí en Zoe”, también había afirmado Caruso Lombardi en declaraciones en Radio La Red.

“Un jugador de la C gana entre 20 mil y 50 mil pesos por mes. Por ahí venía un día y decía: 'Si ganan este partido les doy 50 mil por cabeza'. Hubo chicos que terminó el partido y se fueron a comprar un colchón. Nadie sospechó nunca nada en el club, pero todo puede pasar. Yo cuento mi experiencia”, había sentenciado Caruso en estas declaraciones radiales el 23 de febrero.

Estos nuevos documentos revelados por el periodista Andrés Lerner en el programa “Argenzuela” de Radio 10 revelan una remuneración muy fuera del rango que se paga en la categoría por los servicios prestados por Ricardo Caruso Lombardi en Deportivo Español, además de unos porcentajes de los derechos económicos de los jugadores para el manager junto con un compromiso para realizar actividades de promoción del holding que vuelven a poner en el centro de la escena al mediático técnico.

La compañía Zoe Capital, propiedad de Cositorto, fue denunciada por estafa y reguladores del mercado en Argentina y Paraguay la están siguiendo de cerca. Y si bien la acusación debe ser investigada, desde el mundo de las finanzas aseguran que, por lo que prometen, es muy probable que se trate de una estafa del tipo piramidal o esquema ponzi.

“Bernie Madoff, al lado de Zoe Capital, era la madre Teresa”, aseguró un economista consultado por Urgente24.

El estafador estadounidense Bernie Madoff, recordó el economista, para que nos demos una idea, garantizaba retornos de entre el 13% y el 18% anual. En el caso de Zoe Capital, garantizan retornos del 7,5% mensual, lo que representa casi el 140% anual.

“Tiene que ser un esquema ponzi”, explicó el economista a Urgente24.

Quien destapó la olla recientemente fue el usuario de Twitter “Osvaldo Beto Mendeleiev” (@BetoMendeleiev) -tomó su nombre del personaje de Peter Capusotto-, quien suele seguir de cerca temas financieros en esta red social.

Zoe Capital, Generación Zoe y Zoe Cash y demás proyectos de este “holding”, podrían no ser lo que parecen.

Todo arrancó, explica Forbes Argentina, cuando hace unos meses comenzaron a circular por redes sociales los nombres “Zoe Capital”, “Zoe Inversiones” o simplemente “Zoe” ligados a extraordinarias oportunidades de inversión de alto rendimiento. El tuitero decidió indagar por su cuenta para descubrir qué hay realmente detrás de esta organización y si se trata o no de una estafa, tal como acusa en su cuenta. El 3/1, publicó un hilo con sus hallazgos.

De acuerdo a la información que recopiló, detrás de esta organización se encontrarían Leonardo Nelson Cositorto y Maximiliano Javier Batista. Además, tendrían registradas ante AFIP siete empresas: Generación Zoe SA, Universidad del Trading SA, Zoe Construcciones SA, Zoe Burger SA, Zoe Pets SA, Zoe Pizzas SA y Zoe Fitnes Gym SA. Todas constituidas en Crisólogo Larralde 1801, en donde se ubican las oficinas de coworking de Ubuntu Cowork. Por otra parte, la situación crediticia de ambos protagonistas de la historia no sería buena. Hasta finales de 2020, Cositorto habría sido calificado con alto riesgo crediticio por impagos, siendo categorizado como situación 5 (irrecuperable) por el BCRA.

“Pero lo sospechoso del asunto no solo serían los 'empresarios' detrás de esta organización, sino el servicio de inversiones que ofrecen. La empresa Universidad del Trading SA ofrece, de forma asegurada, un contrato con rendimiento del 7,5% mensual en dólares y hasta 90% o 120% anual. Para quienes no conocen de finanzas, un activo de bajo riesgo como un bono del Tesoro de los Estados Unidos rinde cerca de un 2% al año, lo que daría un 0,16% al mes”, explica Forbes. “A su vez, comenzó a circular el rumor de que Cositorto estaría realizando trámites para comprar un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC). Ante el acontecimiento, la Comisión Nacional de Valores (CNV) salió a desmentir la publicidad indicando que ninguna empresa de las sospechosas estaban autorizadas para intervenir en actividades financieras. Y por si todo esto fuera poco, el 'holding' Zoe habría creado una criptomoneda llamada Zoe Cash que estaría respaldada por el oro de una mina comprada por el propio Cositorto”.

Zoe Capital se presenta como una organización de coaching ontológico, educación financiera y hasta espiritual, tiene un pie en el mundo del fútbol, su propia criptomoneda y garantiza a quienes les den su plata para administrar e invertirla, retornos por 7,5% mensual en dólares. Aparentemente esta empresa promete ganancias a sus aportantes y les pide que convoquen a otras personas.

¿Qué es un esquema ponzi?

“Vos le das tu plata a alguien, que la va a administrar, invertir, y te garantiza retornos muy altos”, explicó el economista consultado por Urgente24, cuando le preguntamos qué es un esquema ponzi. “Te dice: 'esto va a rendir un equis por ciento anual, te lo garantizo'. Pero los retornos que son tan altos que necesitan nuevos aportantes para devolverle el capital más los intereses a los viejos aportantes. Cuando se garantiza un retorno invirtiendo en activos de riesgo, eso sí o sí tiene que ser un esquema ponzi. Yo no puedo garantizar retornos, y menos del 140% anual”.

Darian Yane, analista y educador financiero, apuntó en Forbes en la misma dirección:

“Cualquier persona que está metida en esto sabe que un rendimiento del 7% en dólares mensual es imposible de garantizar”.

El esquema podría estar a punto de colapsar

El economista consultado por Urgente24 advierte es que es muy probable que el potencial esquema ponzi esté por estallar.

“Deben estar cerca del colapso”, declaró. “Cuantos más aportantes tenés, más aportantes necesitás conseguir para sostener el esquema ponzi; si no, estallás. Cuanto más grande es el esquema, más nuevos aportantes necesitás para que el esquema pueda subsistir”.

De acuerdo al tuitero @BetoMendeleiev, quien primero develó la potencial estafa:

“Están acelerando el reclutamiento a como de lugar. Por las fiestas, ofrecieron un robot navideño que te da 100% en 3 meses si invertis al menos USD 1.500 y un cartón para jugar el super bingo de fin de año por USD 1.000.000 si reclutas al menos a una persona más. Esta desesperación radica en que si no consiguen más gente (nuevos estafados) para sostener la base de la pirámide, los que están arriba (estafados anteriores que se convierten en estafadores) no cobran y se derrumba el Ponzi. No creo que duren muchos meses más”.

Según Forbes, es “importante recordar que no solo una rentabilidad de este nivel es imposible de garantizar, sino que también Zoe no está autorizada para participar de la industria financiera, tal como salió a aclarar la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.

Posteriormente, explica Forbes, también se dio a conocer que Zoe Cash, la criptomoneda del “Grupo Zoe” que subió cerca de un 38% en dólares en un solo día, no se puede vender debido a que se trata de un token congelado, por lo que su precio es completamente ficticio dado que no existe oferta que complemente la demanda.

“Ayer, para obnubilar a los 'inversores' (estafados) tras el efecto que produjo mi hilo de #ZoeCapital, salieron a comprar la moneda del 'holding' con 'respaldo en oro' #ZoeCash haciéndola subir +38% con USD 160.000 (venía operando menos de USD 20.000 diarios)”, publicó el tuitero @BetoMendeleiev el miércoles (05/01).

Dudosa Criptomoneda

“Los rumores sobre la presunta estafa piramidal llevaron a varios usuarios de Zoe Capital a pedir el retiro de su dinero. Sin embargo, según confirmaron dos pequeños inversores a NEXOFIN 'desde anoche hay problemas para comunicarse con la empresa a través del chat que siempre usábamos por Telegram'”, publicó el portal Nexofin el 5/1.

“Además de presentarse como un gran grupo de empresas, desde Zoe Capital lanzaron una moneda llamada Zoe Cash, a la que promocionan como una criptomoneda respaldada por el patrón oro”, explica Nexofin. “Acá es cuando se suman datos muy curiosos: en agosto del 2021, el líder de la empresa se fotografió en una ruta provincial y subió su imagen a Twitter comentando: 'La Quiaca, Jujuy. Camino a las minas para buscar el respaldo en oro, para la moneda ZOE CASH'. Finalmente, el misterioso Cositorto aseguró haber comprado una mina de oro en San Juan, aunque desde la provincia desmintieron a NEXOFIN una inversión de esta empresa en la provincia para explotar el mineral”, explica el portal Nexofin.

El twittero @BetoMendeleiev publicó que en realidad, esta mina de oro sí existiría, pero tendría un tamaño tan pequeño que no serviría para extraer lo requerido.

“Una persona que trabaja en minería ubicó la mina Leon en San Juan. Existe, pero lo que menos van a sacar de ahí es oro. Cada vez se pone más turbio esto”, escribió.

“Beto” también reveló cómo Cositorto habría engañado a sus potenciales clientes y seguidores al afirmar que Zoe contaba con presencia publicitaria en el automovilismo mostrando imágenes editadas.

Denuncias anteriores contra Cositorto por el “Club Autopremio”

En la página de Zoe describen a Cositorto como un empresario de más de 20 años de experiencia en Coaching Ontológico, formado hacia fines de los años '90, y comenta solo que “ha recibido múltiples honores y reconocimientos a lo largo de estos años”. Cositorto ya ha sido denunciado en el pasado como un presunto estafador por el "Club Autopremio". Según un blog creado por presuntos damnificados, la “estafa” funcionaba así:

“Te cobran una cuota mensual cuyo importe depende del plan que vos elijas. Te obligan de esa forma a pagar por 12 meses. Si dejás de pagar, pierdes el dinero. Sino, te dicen que el beneficio mayor por ser parte de Club Autopremio y estar con tu pago al día (activo), es ante todo, ser entrenado por el mismo Leonardo Cositorto y su programa de coach, participando además por sorteos en Lotería nacional de 4 dígitos (la probabilidad de ganar es muy baja o nula, aquí el negocio de Leonardo Cositorto). Toda empresa seria te deja canjear el premio o su equivalente en dinero. Leonardo Cositorto y Club Auto premio, jamás te darán el equivalente en dinero, ya que el negocio pasa por quedarse con tu dinero (tu aporte de las 12 cuotas pagas)”.

Más allá de lo revelado días atrás por el tuitero “Beto”, las sospechas sobre Zoe vienen desde hace unos meses, explica el portal Nexofin. En septiembre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay emitió un comunicado sobre Zoe Capital por ofrecer inversiones sin contar con la habilitación correspondiente.

“La firma Zoe Capital, o aquellas personas que promocionan inversiones bajo denominación no se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores ni habilitadas para efectuar oferta pública de valores en nuestro país”, detalló la CNV de Paraguay.

“Además, según el Boletín Oficial de la República Argentina, Generación Zoe S.A. es una empresa 'constructora, comercializadora inmobiliaria y hotelera'”, explica Nexofin. “Es decir, no guarda relación con el mundo de las criptomonedas, trading o mercados de capital, de hecho, no hay registrada ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina alguna empresa llamada Zoe”.

La veta espiritual

Pero además de buscar aportantes a quienes garantiza retornos que desde el mundo de las finanzas consideran altamente improbables, tener su propia criptomoneda y un pie en el mundo del fútbol, Zoe Capital se presenta como una organización de coaching ontológico, educación financiera y hasta espiritual.

En un artículo publicado recientemente en la revista Noticias, por ejemplo, Cositorto es presentado como un formador de líderes.: “En Generación Zoe las personas se forman como coaches, mentores y counselors, entre otras carreras, pero además, es una comunidad generadora de recursos en el ámbito financiero, económico e incluso espiritual. Otro de sus pilares es el turismo, y hoy está integrada por más de 41 mil personas de diversas partes del mundo”, dice el artículo.

Así describe Perfil el “currículum” de Cositorto: “Fundador y actual Presidente de la CMC (Confederación Mundial de Coaches) y la ALC (Asociación Latinoamericana de Coaches)”.

“Los cursos que brindamos son de un alto valor en el mercado”, dice Cositorto citado en el artículo de Noticias. “Hablamos de 1.000, 4.000 o 8.000 dólares. Pero con Generación Zoe los tenés incluidos con solo hacer una inversión de 500 o de 1.000 dólares en adelante. Si vos invertís 1.000 dólares, la compañía te obsequia un 20 % de bono para que te capitalices y pone el dinero, por medio de un fideicomiso, a trabajar para vos”. Y amplía: “Se hace por medio del trading, finanzas y mercados. Entonces, se te paga un 7.5 mensual y hasta un 10 % de acuerdo con tu membresía. Cuando vos invitás a otra persona a participar, la empresa te reconoce un 20 % a tu favor de lo que invierte el invitado. Y así empieza todo. Gente que gana 1.000 dólares por mes y otros que cobran 1.000.000”.

untitledjpg.webp Ricardo Caruso Lombardi poseía un contrato valuado en 5 millones de pesos que lo ligaba a la empresa Generación Zoe como Manager de Deportivo Español.

Ya sabemos, por lo que informaron desde el mundo de las finanzas, que la posibilidad de garantizar ese retorno es, cuando menos, altamente dudoso.

El jueves 06/01, Cositorto subió un video a Twitter, mostrándose presuntamente a punto de abordar un avión para emprender un viaje con varios destinos:

Atlas

Por lo demás, y mientras Cositorto sufre la politización de su negocio al trascender imágenes intentando participar del proselitismo de Cristian Ritondo y Diego Santilli -una 'chicana' de los K, cualquiera sabe que fotos de ocasión obtiene cualquiera-, debutó Zoe en la camiseta del club Atlas, en el campeonato de la 1ra. C de AFA.

Es importante aclarar que el periodista Claudio Destéfano, hacedor del marketing de Atlas, abandonó el club cuando ingresó Zoe.

De local, Atlas obtuvo un magro empate 1 a 1 ante L. N. Alem, aunque mereció ganar pero no pudo concretar sus oportunidades. Al final del 1er. tiempo, Atlas ganaba 1 a 0 ese 'clásico del Ascenso'. Pero luego Alem pudo empatarlo.

Debe mencionarse que la presencia de Zoe en Atlas no tiene relación con el Zoe Athletic Club, de Villa María, Córdoba, que compite en la Liga Villamariense de Fútbol.

El presidente de Zoe Athletic Club, Claudio Álvarez; el director deportivo Rubén Guillen y los hermanos Diego y Rodolfo Graieb, tienen su propio emprendimiento que no integra Generación Zoe Oficial, por llamarlo de alguna manera.

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, Córdoba, pidió el viernes 18/02 la captura de Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, y de otros 5 directivos locales, en una causa por presuntas estafas mediante el 'Esquema Ponzi' a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas.

Allanamiento

Ese mismo viernes 18/02 se allanó la sede de Generación Zoe de Villa María (Córdoba) tras las demandas de tres víctimas por el presunto accionar de la empresa de Cositorto, quien estaría fuera del país, según fuentes oficiales en los organismos de seguridad.

En la noche del jueves 17/02 hubo un operativo en algunos domicilios de personas que están dentro de la gestión de la compañía que funciona bajo el esquema Ponzi de estaba piramidal.

¿Robo?

En las horas previas a los allanamientos en Generación ZOE Villa María, el CEO Leonardo Cositorto afirmó que la sucursal local no había cerrado cerró y que habían sido víctimas de un episodio delictivo.

“Está Silvana a cargo de la oficina, entró un grupo de gente, por todo este circo que hacen, y se robaron las computadoras, las cámaras, no dejaron nada, y nosotros ahora hemos rearmado la oficina, estamos atendiendo a la gente”, declaró el directivo en la noche del jueves 17/02 desde República Dominicana, según la entrevista que brindó al canal C5N.

Leonardo COSITORTO: "NO los voy a CAGAR, las INVERSIONES VUELVEN a los INVERSORES"

Vale señalar que en las horas previas a estas declaraciones la sede de ZOE apareció con las puertas cerradas.

Posteriormente se notó la presencia de personal policial en el ingreso, en tanto que a media mañana comenzó un allanamiento encabezado por la fiscal Juliana Companys.

En la denuncia que derivó en el pedido de detención de ese mismo viernes 18/02 se había señalado que el objetivo de Generación Zoe era “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan sólo invirtiendo 1.000 dólares”.

La misma denuncia detallaba que como contrapartida de la inversión inicial se prometían “ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada” y que para quienes no pudieran invertir debían “captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”. También se señalaba en la presentación judicial que, a los fines de atraer inversores, “Leonardo Cositorto promete respaldar las operaciones con oro, aseverando ser propietario de una mina ubicada en la provincia de Jujuy”, según surge del requerimiento de instrucción.

Días atrás, se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).

Los pedidos de detención

Según el diario La Voz de Córdoba, estas son las órdenes de detención libradas por la fiscal Juliana Companys:

Leonardo Nelson Cositorto

Maximiliano Javier Batista

Claudio Javier Álvarez

Silvia Rosa Fermani

Silvina Verónica Abellonio

Silvio Eduardo Shamne

Ivana Analía Álvarez

Florencia Anahí Álvarez