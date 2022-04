Consultado sobre si se trata de un fenómeno actual en contraste con cierto auge que tuvo la moderación, encarnada e figuras como Alberto Fernández u Horacio Rodríguez Larreta, el consultor opina que nunca existió ese apogeo y que, en todo caso, su instalación se debió a algo "generado por sectores del establishment". "Se mantiene la polarización", sintetiza y explica que las posiciones intermedias nunca generaron adhesión.

Romá aclara que esta "cercanía" sobre la que indaga la encuesta no debe interpretarse como "intención de voto". "Es una preferencia, quién genera más empatía entre los consultados, con quién se identifica más. En un escenario electoral juegan otros factores", diferenció.

La cercanía con las posiciones más duras también podría verificarse hacia adentro de los espacios políticos. Entre los que votaron al FdT en 2019, el 45% prefiere a CFK como candidata presidencial. Lejos quedan figuras más al centro, como el Presidente o Sergio Massa.

En Juntos por el Cambio, por su parte, ocurre algo parecido, con Macri llevándose la mayor parte de la adhesión (39,5%), relegando por 20 puntos a Larreta.

image.png

image.png

CFK y Milei

Respecto al fenómeno Milei, el analista observa que su popularidad se debe a una sumatoria de las características propias del diputado libertario y de un momento de fuerte penetración del sentimiento antipolítica en la opinión pública.

"Milei fue creciendo hasta convertirse en un fenómeno electoral porteño. Ahora el desafío es ver si puede ser un fenómeno a nivel nacional", consideró.

En cuanto a la Vicepresidente, Romá coincidió con otros analistas que vieron una retracción en su base de apoyo, aunque la juzgó de menor porte. "Hay una retracción. Lo que era 25 o 26% o está en un 23%. Pero no es significativo", dijo.

Romá ató el eventual devenir de CFK a cómo se resolverá la interna del Frente de Todos. "El problema de Cristina es cómo se posiciona en la interna, cuál será su rol".

Sobre el enfrentamiento con el Presidente, Romá estimó que "no habrá ruptura, porque no le conviene a ninguna de las partes" y consideró que el escenario es de " incertidumbre" porque "no se sabe hasta qué punto llegará la discusión".

