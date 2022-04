Tras supuestas estafas, Ana Rosenfeld demanda a Intrusos

“Las mujeres afectadas dicen que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelante el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina”, detalló en Intrusos su panelista, Gonzalo Vázquez.

Quien habló en el programa fue Gabriela Centurión, ex clienta de Rosenfeld presuntamente damnificada por la abogada:

“Yo la contraté en 2010 por mi divorcio, Me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pago esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firmar un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares”, empezó explicando la mujer, a lo que continuó:

Me empiezo a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comienzo a preguntar qué pasaba y no recibía respuestas. Cuando le revocó el patrocinio, me inició la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio, obtuvo los 10 mil dólares de ahí Me empiezo a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comienzo a preguntar qué pasaba y no recibía respuestas. Cuando le revocó el patrocinio, me inició la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio, obtuvo los 10 mil dólares de ahí

Fernanda Charquero, otra de las denunciantes, también fue entrevistada en el canal: “Yo comienzo con la doctora Ana Rosenfeld en 2011, con mi causa de divorcio y alimentos. Me dice 'bueno, voy a tomar tu causa, son 8 mil dólares'. No me dio el recibo. Firmamos un convenio, que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años, le digo 'mirá Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo'. Me responde que sí yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares”, contó la mujer.

“Pasa el tiempo. Yo me tuve que mudar varias veces. Se me pierde el contrato. La llamo, le pido una copia del contrato y veo que decía que ella se iba a quedar no con el 7 sino con el 15 por ciento. Un día voy al juzgado y me encuentro que ella no había contestado ni una demanda que yo le había presentado a mi ex. Como nosotros no respondimos. Entonces, eso lo perdí”, sentenció la mujer.

Así la abogada se encuentra en una lluvia de denuncias que dañan su reputación y circulan constantemente en los medios, dejando de manera expuesta su trabajo.

Si bien no hubo ningún avance desde la justicia, se espera nueva información al respecto para ver como avanza el caso tan relevante en el entorno del espectáculo.

