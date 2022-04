Ahora, la Casa Rosada instala el caos y, ¿denuncia golpe K?

La inercia inflacionaria: En 2007 recién arrancaba el problema inflacionario pero desde 1991 no había habido remarcación en la Argentina. Hubo 16 años sin inflación. La práctica de remarcar había desaparecido; no estaba. El problema empieza con Cristina, al punto tal que se puede criticar la convertibilidad y a qué costo. Ok, lo tomo. Pero cuando se rompe la convertibilidad, se multiplica por 3 el dólar y la inflación se va al 40% pero después se frena en los años siguientes. Entonces, es evidente que hay algo que funcionó mal ahí. Para usar un término que usa el cristinismo, la Patria era más independiente hasta que asumiera Cristina. ¿Sabés por qué? Porque teníamos soberanía energética. Se perdió en la época de Cristina, al punto tal que había que importar US$10.000 millones por año, que no estaban en las cuentas.

No se trata de crucificar, porque otras cosas hicieron bien, sino que esto muestra que no es tan fácil. Levantar el dedito a los gritos contra el propio gobierno cuando vos sabés las macanas que hiciste y la cantidad de plata que se perdió y que pudo ir al pueblo. Producto de eso creaste el problema del cepo, cortes de luz, choque de trenes… Uno puede relacionar todo eso que pasó por una economía que no estuvo bien manejada y de la cual Roberto Feletti era el viceministro de Economía (…).