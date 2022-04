Guerra de egos en El Trece por Adrián Suar vs. Diego Guebel

Estuve hablando con gente cercana a Diego Guebel y ellos o él, si se quiere, están convencidos de que hay una intencionalidad en todo este manoseo de los cambios de horario y todo eso. En Boxfish están convencidos de que los decisores de El Trece lo hacen para pisar sus números, para que les baje el promedio. Ellos visualizan en Guebel una amenaza a la gerencia de programación, entonces limarlo sería como decir: ¿vieron que no es tan golden boy como ustedes creen? ¿vieron que él también patina a veces? ¿vieron que no nos dio todo lo que da a Telefe? Estuve hablando con gente cercana a Diego Guebel y ellos o él, si se quiere, están convencidos de que hay una intencionalidad en todo este manoseo de los cambios de horario y todo eso. En Boxfish están convencidos de que los decisores de El Trece lo hacen para pisar sus números, para que les baje el promedio. Ellos visualizan en Guebel una amenaza a la gerencia de programación, entonces limarlo sería como decir: ¿vieron que no es tan golden boy como ustedes creen? ¿vieron que él también patina a veces? ¿vieron que no nos dio todo lo que da a Telefe?