Foto picante: La mujer de Marcelo Gallardo chicaneó a Moine

image.png La imagen que compartió Geraldine La Rosa en su muro.

Por este comentario, muchas mujeres y amigas volvieron a replicar el “Primera Dama” en los comentarios, bancando a La Rosa públicamente.

La periodista, Moine, había contestado a la información revelada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, periodistas y conductores de El Trece: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... Mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”, reaccionó la ex Fox Sports.

image.png Alina Moine en un reportaje al ex futbolista de River Plate, Marcelo Gallardo.

Pero lo alarmante, fue que no negó la existencia de dicho amorío, es por esto que los portales de espectáculos continuaron comentando acerca de la posible infidelidad del muñeco.

Al día de hoy (12/04) Gallardo no respondió a los rumores tan remarcados en la agenda de los principales medios. Se espera una respuesta del mismo, ya que, con el paso del tiempo, se sigue preponderando el tema entre los relevantes, pudiendo así generar una respuesta repentina del futbolista.

¿Estará Marcelo Gallardo en medio de un triángulo amoroso, o los rumores solo serán información falsa publicada por los conductores de Socios del Espectáculo?

