¿Luis Puenzo se atrinchera en el Incaa?

https://twitter.com/_IPNoticias/status/1513879542837952524 #AHORA | Luis Puenzo, director del INCAA, atrincherado. No atiende los llamados de Bauer, ni de Cerruti, ni de Succo. pic.twitter.com/eeSg7NNTbU — IP Noticias (@_IPNoticias) April 12, 2022

"Si me tengo que ir, me iré. No tengo nada en particular con seguir en el cargo. Me daría lástima dejar a medio hacer lo que estamos haciendo", señaló Puenzo tras la jornada de protestas y represión frente a las oficinas del Instituto.