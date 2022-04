Tajante: Meteorólogo opinó sobre Granizo tras las críticas

“Yo pertenezco a una sociedad de meteorólogos a nivel global con grupo de WhatsApp y la comentaron todos, recomendaban verla. La película tiene muchas vistas en todo el mundo y tuvo muy buen impacto, y en el grupo sobre todos los latinoamericanos, estadounidenses y brasileños en particular la mencionaban”, explicó el ex El Trece en diálogo con La Once Diez.

“La vi presionado por la familia que me preguntaba si la vi, los amigos me cargaban con la película, mis hijas me decían ‘papi, sos vos’. A mi me pareció entretenida, en algunos puntos está cercana a la vida del meteorólogo y en otros aspectos bien alejada, pero es cierto que muchos compararon”, comentó Saldívar, que vio el parentesco con su carrera en la TV.

image.png El ex meteorólogo de TN, Mauricio Saldívar.

A mi la verdad me pareció que está bastante bien, hay alguna laguna que otra en el argumento, como el tiempo que le tomó hacer la carrera que según lo que cuenta son unos cuarenta años, pero se supone que lo que lo motivó a hacer meteorología fue un rayo que mató a su mujer. La carrera toma entre 5 y 7 años, pero en realidad siempre estás estudiando A mi la verdad me pareció que está bastante bien, hay alguna laguna que otra en el argumento, como el tiempo que le tomó hacer la carrera que según lo que cuenta son unos cuarenta años, pero se supone que lo que lo motivó a hacer meteorología fue un rayo que mató a su mujer. La carrera toma entre 5 y 7 años, pero en realidad siempre estás estudiando

“Con respecto al show, cuando das información en la televisión hay que intentar hacerla entretenida o atractiva para la gente, pero cuando hablás de cuestiones que implican un riesgo, ahí hay que tener seriedad”, continuó resaltando el meteorólogo, que concluyó remarcando que ‘a pesar de haber presentadores periodistas del clima, deberían haber siempre profesionales por detrás avalando la información’.

