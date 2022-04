Granizo: llueven las críticas y Peto Menahem explota

Todos los que se me acercan me dicen cosas lindas, tal vez me mienten. Tengo la sensación de que hay algo que nos pasa que medio que vivimos como el orto y en todo lo que nos pasa hay una pésima gestión de la frustración. La película de hecho habla de eso Todos los que se me acercan me dicen cosas lindas, tal vez me mienten. Tengo la sensación de que hay algo que nos pasa que medio que vivimos como el orto y en todo lo que nos pasa hay una pésima gestión de la frustración. La película de hecho habla de eso

“Es una película y nada más, vayan a terapia”, sentenció el actor, que aclaró también: “a mí me gusta que la gente me diga, saber lo que piensa el que recibió esto, pero también me interesa saber al que no le gustó. Es una película no pasa nada”.

Quien defendió al artista fue el mediático ex participante de MasterChef, Federico Bal, que volcándose a sus redes tuiteó: “Me sorprende la cantidad de críticas que recibe la película Granizo de Francella. No la vi. La voy a ver. Pero realmente estamos tan rotos que tenemos que tirar nuestro odio contra una peli de industria nacional que está siendo éxito en Netflix?? más amor Gente, de verdad”.

fede bal.png Tuit de Federico Bal, mediático de la televisión del país.

La lluvia de críticas en Twitter

En la red del pajarito, varios usuarios dejaron sus críticas contra la película que tanto promocionar la plataforma más importante del momento:

“Vi ‘Granizo’ film excelente, conmovedor y muy divertido de Marcos Carnevale, con el impecable Guillermo Francella. Netflix”, expresó @AsisOberdan mostrando su visión positiva de la película.

granizo tuit 1.png

“Granizo, una sobredosis de Francelleadas que necesitaba”, comentó el comediante Migue Granados en su muro de Twitter.

granizo tuit 2.png

“#Granizo es una película en donde Francella hace de Pepe Argento...baila como el…”, escribió @ccarton junto a un divertido meme.

granizo tuit 3.png

“¿Por qué durante la tormenta en #Granizo pasa el 128 por Obelisco si su recorrido va de Plaza Italia a Valentín Alsina? Espero que hayan despedido a alguien por eso”, sentenció @cinetiquetar.

granizo tuit 4.png

“Ayer ví Granizo, la película de Francella. Nada del otro mundo, pero original y entretenida y con la linda sorpresa de ver a un actor con la camiseta de Peñarol”, comentó @enriqueorue.

granizo 5.png

granizo 6.png

granizo 7.png

granizo 8.png

-----------

Otras notas en Urgente24:

Muerte, mentiras y video (la otra guerra)

Momento Canosa de Elizabeth Vernaci: Derrape y por qué se pelaron

Der Spiegel describe presunto hallazgo de servicios alemanes

Aerolíneas Argentinas: Unirá destinos claves en vacaciones