Muerte, mentiras y video (la otra guerra)

Según Cuenca, "Azov ha perdido su carga ideológica y la implantación social del discurso ultra en Ucrania es mínima", y esto fue publicado justo cuando hay denuncias del interés estadounidense de 'desnazificar' a los de Azov (es curioso pero ese mismo término lo ha utilizado Putin para argumentar a favor de su invasión que denominó 'operación especial').

En el caso de Putin, ha prometido eliminarlos físicamente. En el caso de la Casa Blanca, la 'desnazificación' es necesaria porque fueron entrenadores militares del Pentágono quienes capacitaron a los de Azov desde 2014 a la fecha.

Luego de aquellos enfrentamientos de 2014, los de Azov pactaron con el en Kiev,

fueron insertados en la Guardia Nacional,

se habilitaron sus formaciones políticas -que llegaron a la representación parlamentaria-,

se firmaron convenios para el entrenamiento de jóvenes desde la enseñanza secundaria y

recibieron equipamiento y capacitación estadounidense.

Arsenio Cuenca menciona el nacimiento de los Azov con financiación del " oligarca judío Ígor Kolomoiski y promovido por el ministro del Interior, Arsén Avákov, como respuesta a los prorrusos en los primeros meses de la guerra en el Donbás. De entre sus líderes destaca Andréi Biletski, un neonazi a quien el Gobierno interino excarceló en febrero de 2014 junto con otros presos políticos y militantes de ultraderecha.

El grupo se dio a conocer por su ferocidad en el combate, clave para recuperar la ciudad de Mariúpol frente a los prorrusos en julio de ese año (2014), y por su simbología neonazi. Con todo, al Gobierno ucraniano le pesó más lo primero: en noviembre, Avákov incorporó al batallón a las fuerzas armadas ucranianas convirtiéndolo en un regimiento de la refundada Guardia Nacional. El ministro también premió a algunos de sus líderes, como Vadym Troyan, nombrado comisario de la Policía de Kiev. Pero aunque Azov conservó cierta autonomía, al institucionalizarse también perdió carga ideológica. Sus miembros más radicales no fueron admitidos en el regimiento e incluso si algunos de sus componentes actuales tengan ideologías extremistas, no puede decirse que la unidad sea de ultraderecha."

La experiencia de Azov ha registrado varios 'spin off' tales como los Escuadrones Nacionales, Centuria, etc.

Según Cuenca, al referirse a Azov, "ahora suma entre 3.500 y 5.000 efectivos, y no todos tienen ideologías extremistas. La sociedad ucraniana tampoco está “nazificada”: lleva rechazando a la extrema derecha en la urnas desde 2014."

Sin embargo, el asunto es mucho más complejo.

Los llamados 'nacionalistas' tienen una gran presencia más allá de los batallones y regimientos específicos: han ingresado a las fuerzas especiales y a las de inteligencia.

El citado Cuenca no menciona esto ni lo profundiza.

Por ejemplo, al SBU, el servicio secreto ucraniano comandado en 2015 por el general Valery Kondratiuk y el teniente coronel Vassily Bourba, y su Departamento de Contrainteligencia para la protección de los intereses estatales en el campo de la ciberseguridad (DKIB), con alcance al servicio de información de la Administración del Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania (RCP, inteligencia del ciberespacio), a órdenes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR MO).

Christelle Néant escribio en 2020 detalles de la madeja tan sensible, a propósito de la deserción de Vassily Prozorov, ex oficial del SBU, quien se refugió en Rusia y delató a sus ex colegas.

Vassily Prozorov.jpg Ex teniente coronel del SBU ucraniano, Vassily Prozorov: su deserción a Rusia, en 2020, ventiló la organización de la guerra psicológica en Ucrania.

Guerra psicológica

Un tema lleva a otro. Pablo Moral, Doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, escribió precisamente en El Orden Mundial acerca del éxito en la guerra psicológica que consigue Ucrania, espacio del conflicto en el que está derrotando ampliamente a Rusia, hasta ahora.

Pablo Moral señala que Ucrania ha logrado "ganarse la empatía internacional en un conflicto. Pero la viralidad de los mensajes a veces ha sido más importante que su veracidad: el relato ucraniano, que muestra a su país como un mártir, también se ha servido de vídeos sensacionalistas, héroes ficticios y hasta memes."

También:

(...) Además de memes, Ucrania ha tratado de poner rostro al martirio de su población. En la campaña para que la OTAN cierre el espacio aéreo del país, Kiev ha difundido vídeos explícitos de víctimas, con frecuencia niños y bebés, como la nana “si no cierras el cielo, yo moriré”. Incluso ha afirmado que los niños ucranianos son “escudos humanos” para la Unión Europea y ha publicado un vídeo ficticio en el que París es bombardeada por aviones rusos. Entre la humillación y la compasión, el Gobierno ucraniano también ha querido mostrar buen trato hacia los soldados rusos capturados, abriendo una línea de teléfono para que sus madres soliciten ir a recogerlos. (...). (...) Además de memes, Ucrania ha tratado de poner rostro al martirio de su población. En la campaña para que la OTAN cierre el espacio aéreo del país, Kiev ha difundido vídeos explícitos de víctimas, con frecuencia niños y bebés, como la nana “si no cierras el cielo, yo moriré”. Incluso ha afirmado que los niños ucranianos son “escudos humanos” para la Unión Europea y ha publicado un vídeo ficticio en el que París es bombardeada por aviones rusos. Entre la humillación y la compasión, el Gobierno ucraniano también ha querido mostrar buen trato hacia los soldados rusos capturados, abriendo una línea de teléfono para que sus madres soliciten ir a recogerlos. (...).

ciclista muerto.jpg Una foto de ciclista muerto. Al parecer, le pusieron guantes post mortem: por el rigor mortis, los dedos no encajan correctamente. ¿Por qué ponerle guantes a un muerto?

El estallido

Aquí aparece la contradicción entre la 'producción de imágenes' y la realidad.

Un video publicado en línea y verificado por The New York Times hizo tambalear la construcción de Arsenio Cuenca y le concedió fundamento a la de Pablo Moral: en el spot, que se publicó en línea, se ve al soldado ruso con una chaqueta sobre la cabeza, aparentemente herido pero aún respirando. La acción ocurre en una carretera que atraviesa un cinturón forestal en la región de Kiev. En el pavimento hay 4 combatientes ensangrentados de las Fuerzas Aerotransportadas Rusas. Uno todavía está vivo, moviéndose y jadeando. Filma a quienes se acercan. "Mira, todavía está vivo. Está jadeando”, se escucha decir a un hombre.

El oficial de seguridad ucraniano remata a los heridos con disparos de ametralladora. “Aquí están, defensores, aquí está, el ejército ruso”, dice el camarógrafo, con sorna.

Los ucranianos bromean. Los cuerpos yacen uno al lado del otro, todos rematados con un tiro en la cabeza, uno con las manos atadas a la espalda. Más tarde se supo, vía The New York Times, que este video fue filmado el 30/03, cuando las tropas rusas abandonaban la región de Kiev: los rusos fueron emboscados, al norte del pueblo de Dmytrivka, a 11 km. de Bucha, donde las autoridades ucranianas dicen que han descubierto cientos de cadáveres de civiles después de que las fuerzas rusas se retiraran del área.

Hubo un video anterior de prisioneros torturados, que se publicó en línea el 27/03. En las imágenes, los nacionalistas realizan un interrogatorio de soldados rusos heridos. Durante el interrogatorio, uno de ellos aparentemente muere. 3 reciben disparos en las piernas, y uno de desangra muy rápidamente.

El mismo día, apareció otro video: un nacionalista mata a un soldado atado con un cuchillo. Ejecutar a soldados enemigos capturados también constituiría un crimen de guerra.

The New York Times informó que los supuestos soldados ucranianos son identificables por su parche de bandera y brazaletes azules. Se les escucha decir “gloria a Ucrania” varias veces.

Los soldados muertos visten camuflaje y brazaletes blancos, usados por las tropas rusas. Están tirados a unos metros de un BMD-2, un vehículo de combate de infantería utilizado por la unidad aerotransportada rusa, según el diario.

Las imágenes de cadáveres que se alinean en las calles de Bucha han conmocionado a la comunidad internacional y han reavivado los llamamientos para que se investiguen los crímenes de guerra.

En este contexto, Bucha o Boutcha es muy interesante, en especial porque se ha instalado -y ya es imborrable- una narrativa determinada y no se admite contrastarlo con otras informaciones.

Por ejemplo, las publicaciones de un canal de Telegram dedicadas a la vida en Bucha, con imágenes del 31/03/2022, que no muestran cuerpos en las calles. Ni alguna mención de ellos. Al menos habría que constatar la veracidad de estos datos:

bucha66.png Imagenes de Bucha cuando se marcharon los rusos. La cuenta de Telegram es de residentes en Bucha justo de esa mañana del 31/03. Por esa misma cuenta de vecinos que cuentan sus anécdotas se sabe que los ucranianos ingresaron el 01/04 y no el 02/04.

No hubo comentarios de las autoridades ucranianas. Tampoco de la Casa Blanca, cuando el tema provocó preguntas de los periodistas acreditados.

Urgente24 cree que en una guerra no hay buenos y malos. La misión es matar al enemigo, hay muy malos y menos malos. Y la guerra psicológica es clave en el desarrollo del conflicto híbrido.

La venganza

En tanto, el Comité de Investigación de la Federación Rusa estableció la identidad de los involucrados en la masacre de 2 prisioneros de guerra rusos en la región de Kiev, cuyo video ha llegado a Telegram.

Esto fue informado a los periodistas el jueves 07/04 en el servicio de prensa del Comité de Investigación luego de los resultados de la reunión celebrada en Donetsk por el presidente del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin.

"Como parte de la reunión, Bastrykin escuchó un informe sobre el progreso y los resultados de la investigación del caso penal contra los representantes de las formaciones nacionalistas ucranianas Khizanishvili y Antonyuk, quienes, actuando de manera conjunta y concertada, siguiendo las órdenes del liderazgo militar, cometió crímenes crueles y violentos contra militares rusos en la región de Kiev", informó el Reino Unido, a cargo de la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por el video se pudo identificar entre los ejecutores a un militante de la 'Legión de Georgia', Teimuraz Khizanishvili; y un residente de Kiev, Alexei Antonyuk.

Más tarde se supo que los prisioneros fueron abusados en el pueblo de Malaya Rogan, cerca de Kharkov, en el territorio de una planta lechera local.

Según la investigación rusa, Sergey Velichko, de 28 años; y Konstantin Nemichev, de 26, participaron en la masacre. Ambos forman parte del personal de mando de la unidad Kraken, del regimiento Azov.

Como resultado del informe, el titular del departamento dio una serie de instrucciones encaminadas a consolidar las pruebas obtenidas y responsabilizar penalmente a los autores.

Ucrania refugiados ¿Cuáles imágenes son ciertas y cuáles no lo son? Ahora, todo se confunde.

La guerra es la guerra

Pablo Moral en tanto concluye, a propósito del notable éxito de Ucrania en la guerra psicológica:

"(...) Todo ello forma parte de una estrategia del Gobierno ucraniano para mostrarse como un defensor de la democracia occidental agredido por un régimen autoritario más poderoso. Con ello busca ganarse a la opinión pública internacional, para que Gobiernos y empresas apliquen sanciones o envíen material bélico sin sufrir costes reputacionales. Las redes sociales han sido fundamentales: bajo lemas como “si caemos, caeréis vosotros” o “Europa, serás la siguiente”, las autoridades han vinculado la supervivencia del país a la de todo el continente. En la misma línea, trataron de infundir miedo a una catástrofe nuclear tras la toma de centrales nucleares por el Ejército ruso.

(...) Sin embargo, no todas las piezas del relato ucraniano son verídicas. Solo en las tres primeras semanas, el medio verificador español Maldita.es desmintió más de cien bulos relacionados con la invasión, muchos favorables a Ucrania, que los aprovechó para difamar a Rusia y reforzar la moral de su población. Uno de los mitos más viralizados fue el del “fantasma de Kiev”, un supuesto piloto solitario que habría derribado diez aviones rusos en los primeros días de combate, según el Gobierno ucraniano. Los vídeos habían sido recreados con imágenes antiguas y escenas de videojuegos. (...) Sin embargo, no todas las piezas del relato ucraniano son verídicas. Solo en las tres primeras semanas, el medio verificador español Maldita.es desmintió más de cien bulos relacionados con la invasión, muchos favorables a Ucrania, que los aprovechó para difamar a Rusia y reforzar la moral de su población. Uno de los mitos más viralizados fue el del “fantasma de Kiev”, un supuesto piloto solitario que habría derribado diez aviones rusos en los primeros días de combate, según el Gobierno ucraniano. Los vídeos habían sido recreados con imágenes antiguas y escenas de videojuegos.

Otro bulo célebre fue el de los mártires ucranianos que custodiaban la isla de las Serpientes, un islote en el mar Negro. Según la grabación que publicó el medio ucraniano Pravda, los militares ucranianos habían respondido “barco ruso, jódanse” al ultimátum de Rusia, que tomó el islote. Zelenski compareció en televisión para honrar su muerte y la frase se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana en memes, pancartas, camisetas y sellos. Con todo, el propio Ejército ucraniano confirmó después que los marinos no habían muerto, sino que habían sido capturados. Más allá de la desinformación, el Gobierno ucraniano también ha difundido imágenes de cadáveres rusos y de humillaciones a soldados, algo prohibido por la Convención de Ginebra.

La victoria comunicativa de Ucrania es un contratiempo para el Kremlin que ya ha tenido consecuencias. Además de Rusia, solo 4 países votaron en la ONU en contra de condenar la invasión, una muestra del desprestigio internacional que sufre Moscú. (...)".

