A 24 años del estreno de 'Titanic', mitos y verdades

'Titanic', estrenada el 19 de diciembre de 1997, fue un fenómeno gracias a sus increíbles efectos especiales para la época, sus geniales interpretaciones -comenzando por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, personajes de un romance épico al ritmo de ' My heart will go on', de Celine Dion- y un director impresionante, todavía no reconocido por Hollywood tal como lo merece, por haberle dato los contenidos más taquilleros de la historia a la industria.