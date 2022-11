En su video, la Vicepresidente vuelve sobre lo que en el kirchnerismo llaman "la pista Milman", que apunta a que Gerardo Milman, diputado del PRO y hombre de Patricia Bullrich sabía que el atentado de la noche del 01/09 se iba a perpetrar. Esto surge a partir de un testimonio que trascendió hace semanas de un colaborador de La Cámpora que afirmó haber oído a Milman decir en un bar "cuando la maten, yo estoy camino a la costa".

Milman desmintió haber dicho tal cosa y la jueza María Eugenia Capuchetti no dio hasta ahora con ningún elemento que compruebe la versión del asesor de La Cámpora, un exdiputado provincial de Santa Fe, o que haya una conexión entre el diputado del PRO y el accionar de la denominada 'Banda de los copitos', implicada en el atentado.

Ante esta situación, frustrante para ella, es que la Vicepresidente y su entorno habrían salido a jugar en el plano mediático lo que no están consiguiendo en el judicial. Cristina Kirchner acusa de Capuchetti de no avanzar en el sentido que la Vice quiere y por eso busca su apartamiento de la causa, pero especialistas en derecho anticipan que tal iniciativa no prosperaría por falta de fundamentos.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1590660542292803590 Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

En Twitter, aparecieron menciones sobre la movida de CFK que planteó esta nueva postura con un video editado con los puntos que confeccionan "la pista Milman", todo narrado por la periodista militante Julia Mengolini. La palabra "Muerta" era una de las más recurrentes entre los tuiteros dada la frase que cierra el video, que sostiene que "el Partido Judicial no quiere a Cristina víctima", sino "muerta o presa".

"Cristina Kirchner" también aparecía en el segmento "Qué está pasando" de la red social en la que acaba de desembarcar Elon Musk, aunque la consigna se vio potenciada por la noticia de que un fiscal de la Cámara de Casación pidió que se reabra la causa Los Sauces-Hotesur y que la Vicepresidente se siente en el banquillo de los acusados en un juicio oral.

Sin embargo, el hashtag #RenunciáCerruti se mantuvo al tope de las tendencias en Twitter, de acuerdo al sitio de medición trend24.info. Según esa misma fuente, la palabra "Covid" se ubicaba en 2do lugar, probablemente asociada al escándalo de la vocera. Por debajo, según trend24.info, aparecen consignas vinculadas al video de la Vicepresidente, como #MafiaJudicialComplice, "Milman" o #TodosConCristina.

