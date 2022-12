Abogado de CFK: Las asesoras de Milman "nos dan la razón"

En esa línea, el letrado querellante consideró que puede ser muy difícil recuperar el contenido de ese aparato telefónico: “Si se asesoró para borrarlo no sabemos cuan reversible será el borrado. Confiamos en los peritos para recuperar lo más posible”.

“Lo que se hizo en la audiencia de hoy y en los últimos días es lo que debería haberse hecho hace más de un mes. Y es lo que dije en la primera audiencia. Si se las deja ir con esos celulares ya no se puede confiar en la información que haya. Ahora que confesaron que los borraron nos dan la razón”, advirtió el abogado de CFK.

Ivana Bohdziewicz: "Borré todo"

Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras del diputado PRO Gerardo Milman, declararon hoy por segunda vez como testigos, y entregaron sus celulares a la Justicia.

Los abogados de CFK, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, habían pedido hace más de un mes que las asesoras de Milman entregaran sus celulares. Buscaban a través de esos elementos intentar corroborar si el diputado del PRO dijo, tal como lo escuchó un testigo, que “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. Pero la jueza María Eugenia Capuchetti se había negado.

Cuando el fiscal le preguntó si tenía conversaciones con Milman, Ivana respondió: “Sí, de temas laborales. Pero quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos intimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré. De todas formas, quiero aclarar que nunca hablé de nada relacionado con el atentado a la Vicepresidenta en cuanto a una participación criminal en el mismo. Sí hemos hablado sobre el tema del atentado, desde el punto de vista de lo que se escuchaba por los medios”, dijo, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Al ser consultada sobre quién la asesoró, replicó: “Yo me asesoré, pero lo decidí sola, por voluntad propia. Mi miedo son los medios”. Y agregó que el borrado lo realizó el jueves pasado, cuando la Cámara Federal debía resolver si secuestraban los teléfonos. “No estoy segura, pero puede que haya sido el jueves de la semana pasada”.

Cuando le preguntaron si lo que borró incluía conversaciones o material fotográfico sobre el ataque a CFK, la mujer acotó: “no, eran comentarios personales”.

Por su parte, Carolina Gómez Mónaco ratificó que no escuchó a su jefe decir esa frase en Casablanca. “Estoy a disposición de la justicia. No considero que sea necesario frente a lo que un testigo dice que escuchó, que es absolutamente mentira, pero yo lo puedo poner a disposición. Debo decir que a nivel personal, con toda esta exposición, yo estoy muy dañada. Quiero aclarar que yo cambié el teléfono la semana pasada y el anterior lo tiene mi hermana actualmente. Cuando cambié el teléfono, -pero no el número- pasé al nuevo las cosas más importantes, pero en las aplicaciones como WhatsApp están las conversaciones que yo tenia en el aparato anterior que utilizaba previamente.”

La querella volvió a preguntarles a las dos si Milman estaba detrás del atentado de Cristina Kirchner, y las dos insistieron en que no.

