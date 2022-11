Embed

Luego Navarro enumeró una serie de conductas que supuestamente se le adjudican a Milman.

Mencionó un episodio que reveló el canal C5N y se hizo eco en otras usinas de información K, lo que genera suspicacias sobre su utilización como parte de la misma campaña de desgaste. Se trata de un hecho que ocurrió en abril último, cuando Milman intercedió por una mujer que cumplió funciones durante el gobierno macrista y que manejaba un auto con un registro apócrifo al momento de ser retenida por efectivos de la Policía Metropolitana. Milman, según ese relato, discutió con los efectivos luego de hacerse pasar por dueño del vehículo y esposo de la mujer.

Navarro afirmó que episodios como ese "ya han pasado antes". Aseguró que Milman tiene un "carácter irascible y hace ese tipo de locuras, de mentirle a la policía".

Luego, el periodista denunció que el diputado del PRO "tiene doble vida". "Vive en los márgenes. Algunos dicen que es adicto a la prostitución VIP", dijo e insinuó que podría estar involucrado en el negocio de la trata de personas cuando señaló que "no se sabe si está de un lado del mostrador o de los 2".

"Sale todos los días a pagar un montó de dinero en eso. Además, al estar todos los días en esos lugares, se empieza a pensar en su relación con eso", dijo Navarro ahondado las sospechas.

Cabe recordar que la vinculación con la prostitución VIP también había sido un elemento de la campaña de desprestigio que el kirchnerismo desplegó contra el fiscal Alberto Nisman tras su fallecimiento. En los días previos, el entonces fiscal de la causa AMIA había acusado a Cristina Kirchner de encubrir el atentado contra la mutual judía ocurrido en 1994.

afiche-nisman.jpg Uno de los afiches desplegados en la vía pública tras la muerte del fiscal Nisman.

También afirmó Navarro que "a algunas de las mujeres con las que sale les ha conseguido puestos de altos pagos", pero aclaró que no se refería a las 2 asesoras que estaban con él en el bar Casablanca cuando el testigo que declaró en la justicia y hoy es investigado por falso testimonio supuestamente oyó que Milman sabía del atentado antes de que ocurriera.

Navarro también ventiló supuestos aspectos de la salud mental de Milman. "Todos saben que el tipo tiene un carácter en el que por momentos se pone violento, por momentos depresivo. Tuvo un intento de suicidio, estuvo internado", dijo.

Según Navarro, citando fuentes, "los movimientos en los márgenes y el carácter raro" de Milman tendrían inicio en aquella presunta internación, y de allí salta a la hipótesis de que "es el instigador de todo esto", en referencia al atentado contra la Vice.

Navarro dijo que, por haber participado de chats, a Milman "ya se lo considera parte" de Revolución Federal, el grupo que realizó protestas violentas y escraches contra funcionarios del Gobierno, y del que varios de sus integrantes fueron procesados por intentar "imponer ideas propias a través del temor".

Navarro dijo que "parece que él (Milman) le decía a esta gente que 'vos vas a ser San Martín, vas a salvar al país y además te vas a hacer millonario". La alusión al prócer no es casual: Brenda Uliarte, procesada y detenida como coautora del atentado, le había dicho a un contacto "hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina". Sin embargo, Revolución Federal no es investigada por el atentado.

Navarro dijo que estos elementos "se van a ir probando y saliendo a luz", y se va a determinar si Milman "también es un tipo marginal" y si "arriba de él hay alguien que lo manipuló para que maneje todo eso".

Afirmó que en Juntos por el Cambio "todos creen que sí dijo" lo que el testigo dijo oír en el bar Casablanca y que la medida de prueba que consistió en asistir a ese local y comprobar si se podía escuchar algo desde donde estaba el testigo "fue una operación de Macri". "Eso nunca sucedió, no está en el expediente", aseguró.

Por último, Navarro denunció que la jueza Capuchetti "encubrió" a Milman, pero estimó que el fiscal Rívolo, por ser más experimentado, "no lo va a acompañar" al diputado "al cementerio", sino que "lo va a dejar en la puerta", es decir, que no mostraría un compromiso con el legislador del PRO como el que el kirchnerismo le endilga a la magistrada.

