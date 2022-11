“Murió Néstor, murió Hebe de Bonafini, se está cerrando otro de los tantos períodos oscuros de la Argentina, marcado por el robo, la mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy es a las víctimas de estos delincuentes. Se viene el Nunca Más de la prepotencia y la corrupción. Kirchnerismo, nunca más ”, concluyó entre gritos de repudio de los diputados oficialistas.

https://twitter.com/jlespert/status/1595827008247926784 Comparto mi participación en relación al homenaje a Hebe de Bonafini en la HCDN



Discurso Completo https://t.co/1qd2EfNUO9 — José Luis Espert (@jlespert) November 24, 2022

Luego, a su turno, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, pidió una cuestión de privilegio contra Espert porque no solo fue contra el reglamento de la Cámara sino que traicionó “la buena fe que se expresó en labor parlamentaria”. “No puede pedir la palabra para hablar en contra de la persona que recibe el homenaje”, explicó y aseguró que es algo que no pasó nunca en la historia parlamentaria.

“Jamás se utilizó el tiempo de un homenaje para decir las barbaridades que dijo el diputado preopinante. No implica que tengamos que tener opiniones idénticas. ¿Festejar la muerte? ¿Descalificar a una persona que acaba de fallecer? Si las fuerzas democráticas no somos capaces de poner un freno a las fuerzas que están tratando desde la derecha de llevar a la Argentina al abismo, nos estamos equivocando”, afirmó.

Por su parte, Leopoldo Moreau planteó que “hay diversas formas de cobardía”. “Una de ellas es venir con el cuchillo debajo del poncho, y tratar de aprovechar una circunstancia como un homenaje para transformarlo en un insulto”, dijo.

Y agregó: “No podemos tolerar que un cobarde venga a insultar a una madre a la que le arrancaron dos hijos. Que después hizo causa común con otras mujeres que habían perdido a sus hijos y nietos”.

--------------

Más contenido en Urgente24:

CSJN, Nación y coparticipación: Lorenzetti en la mira

Planes Sociales: Se sumó otro fiscal y hay liberales progres

Aumento a legisladores: La Izquierda, en contra (pero sin éxito)

El dólar vuelve a subir y se rumorea otro dólar soja a $225

Luis Juez escrachado por el FdT: "Te voy a romper la cara"