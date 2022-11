Murió Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo

Estaba en Cuba ese día y sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada, [porque] había muchos pueblos que eran felices [...] la sangre de tantos en ese momento era vengada. No murieron pobres, no murieron poblaciones. [...] El miedo que nos metieron a nosotros, con la persecución, con la desaparición y con la tortura, ahora lo vive el pueblo estadounidense entero. Ese pueblo que se calló y aplaudió las guerras. [...] En esas dos torres se decidía todos los que nos íbamos a morir, los que nos íbamos a quedar sin trabajo, los que seríamos masacrados, bombardeados. Estaba en Cuba ese día y sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada, [porque] había muchos pueblos que eran felices [...] la sangre de tantos en ese momento era vengada. No murieron pobres, no murieron poblaciones. [...] El miedo que nos metieron a nosotros, con la persecución, con la desaparición y con la tortura, ahora lo vive el pueblo estadounidense entero. Ese pueblo que se calló y aplaudió las guerras. [...] En esas dos torres se decidía todos los que nos íbamos a morir, los que nos íbamos a quedar sin trabajo, los que seríamos masacrados, bombardeados.

En aquel 2001, 2 personas ingresaron a su domicilio y, al no encontrarse, torturaron a su hija Alejandra, que fue golpeada y quemada con cigarrillos.

Las Madres de Plaza de Mayo se separaron en 2 agrupaciones desde 1986:

Asociación Madres de Plaza de Mayo y

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Bonafini continuó presidiendo la primera, la agrupación mayoritaria, la del 'Periódico de las Madres', La Voz de las Madres Radio, la de los viviendas sociales cooperativas, enorme escándalo con los Schoklender.

Bonafini fue imputada en la causa Sueños Compartidos, junto a 42 personas, por la presunción de que "Sergio y Pablo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado". El juez Marcelo Martínez de Giorgi la citó a prestar declaración indagatoria.

A los 87 años, Bonafini rehusó por segunda vez comparecer ante el juez Giorgi en la causa Sueños Compartidos, enviándole una carta en que afirmaba haber aportado abundante documentación, que no habría sido leído por el juez. El juez ordenó allanar la sede de Madres de Plaza de Mayo y envió a un grupo de policías de la Guardia de Infantería a arrestarla. Cuando una fuerza policial se presentó en la sede de Madres, esta fue protegida por manifestantes, y el allanamiento no pudo ser llevado a cabo. Bonafini pudo trasladarse a Plaza de Mayo, donde llevó adelante la tradicional ronda de los jueves, rodeada por militantes, antes de regresar a la sede. Junto a los manifestantes, dirigentes políticos acompañaron a Bonafini: Andrés Larroque, Oscar Parrilli, Teresa Parodi, Martín Sabbatella, Hugo Yasky, Roberto Baradel, Carlos Zannini, Axel Kicillof, Juan Cabandié, Edgardo Depetri, Leopoldo Moreau, Luis D'Elía. Esa noche se hizo presente Máximo Kirchner.

El 5 de agosto la defensa de Bonafini hizo una gestión ante el juez manifestando que aceptaba ser indagada, lo que se llevaría a cabo más adelante, levantándose en consecuencia la orden de detención. El 30 de mayo de 2018 la Sala I de la Cámara Federal Penal de Apelaciones dispuso el procesamiento de Julio De Vido al tiempo que confirmaba los que se habían dictado en primera instancia respecto de los hermanos Schoklender, Bonafini, José López, Abel Fatala, Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrian Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi.

El 6 de septiembre de 2011, las firmas que se atribuian a Bonafini obrantes en el contrato para la provisión de construcciones móviles, fueron analizadas por una pericia caligráfica de Gendarmería Nacional, que informó que no se correspondían con "las autógrafas aportadas como prueba indubitada de la señora Hebe María Pastor de Bonafini".

Verbitsky

Su archivo en Wikipedia recuerda que en 2001, durante un reportaje para la revista 3puntos, Hebe describió al argentino Horacio Verbitsky (reconocido periodista investigador) de una manera despectiva sobre su ascendencia judía.

Estas declaraciones le valieron acusaciones de antisemitismo de distintas personalidades e instituciones, como es el caso del rabino Daniel Goldman (de la comunidad Bet-El), de Rolando Astarita (exprofesor de la Universidad de las Madres) y del Centro Simón Wiesenthal.

Bonafini firmó una declaración junto a la vicepresidenta de Madres, Mercedes Meroño (quien no había estado durante la entrevista) en la cual negó tanto los dichos, como cualquier connotación antisemita.

Verbitsky explicó en un artículo posterior:

[Hebe de Bonafini] desmintió que hubiera pronunciado las palabras transcritas por 3Puntos y las atribuyó a una manipulación malintencionada de la revista. «Quienes se prestan a la burda maniobra de hacernos aparecer como antisemitas se están sumando a los derechistas y socialdemócratas que pretenden destruir nuestros proyectos», dijo. Según ese texto, firmado por ella y por la vicepresidenta Mercedes Meroño, «criticamos a Horacio Verbitsky por ser agente norteamericano, no por ser judío. La revista 3Puntos, desde la misma tapa, falsifica nuestra declaración y publica algo que no hemos dicho. [...] Las madres nos sentimos orgullosas de que nos digan judías». Al conocer la existencia de esta declaración pedí a la revista una copia de la cinta grabada del reportaje. Se escucha con nitidez y sin interferencias. La audición no deja dudas respecto de quién habla y qué dice. La transcripción de la revista fue de una fidelidad absoluta, y cualquiera que tenga alguna duda puede escucharla. Una copia está a disposición de Mercedes Meroño, quien según informa la revista 3puntos no estuvo durante la grabación. Es decir que la señora Pastor de Bonafini indujo a la propia vicepresidenta de su grupo a firmar una declaración cuya falsedad puede ser demostrada en forma irrefutable. [Hebe de Bonafini] desmintió que hubiera pronunciado las palabras transcritas por 3Puntos y las atribuyó a una manipulación malintencionada de la revista. «Quienes se prestan a la burda maniobra de hacernos aparecer como antisemitas se están sumando a los derechistas y socialdemócratas que pretenden destruir nuestros proyectos», dijo. Según ese texto, firmado por ella y por la vicepresidenta Mercedes Meroño, «criticamos a Horacio Verbitsky por ser agente norteamericano, no por ser judío. La revista 3Puntos, desde la misma tapa, falsifica nuestra declaración y publica algo que no hemos dicho. [...] Las madres nos sentimos orgullosas de que nos digan judías». Al conocer la existencia de esta declaración pedí a la revista una copia de la cinta grabada del reportaje. Se escucha con nitidez y sin interferencias. La audición no deja dudas respecto de quién habla y qué dice. La transcripción de la revista fue de una fidelidad absoluta, y cualquiera que tenga alguna duda puede escucharla. Una copia está a disposición de Mercedes Meroño, quien según informa la revista 3puntos no estuvo durante la grabación. Es decir que la señora Pastor de Bonafini indujo a la propia vicepresidenta de su grupo a firmar una declaración cuya falsedad puede ser demostrada en forma irrefutable.

A fines de 2015, ella fue imputada por un fiscal federal por supuestos cargos de «incitación a la violencia colectiva» y «atentado contra el orden público» por reanudar las Marchas de la Resistencia de las Madres, las cuales habían sido cesadas desde la presidencia de Néstor Kirchner (en 2003) y fueron reanudadas desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia.

Diferentes medios señalaron que bajo la presidencia de Macri (2015-2019) se incrementaron los embates de la alianza Cambiemos contra la figura de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, por lo que el papa Francisco le envió una misiva a Bonafini en la que se solidarizó con ella.

Pero en 2022 también embistió contra Alberto Fernández, vocera de los K, de alguna manera.

Hebe de Bonafini le envió un mensaje al Presidente: "Es una desilusión cada vez que habla"

