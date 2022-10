Hebe de Bonafini sigue internada y hay parte médico

El día anterior, el miércoles 5 de octubre, asistió al Centro Cultural Kirchner (CCK) para presenciar la inauguración de la muestra fotográfica que expone en imágenes su biografía, con el título "Hebe de Bonafini, una madre rev/belada".

En setiembre, Bonafini fue noticia al pedir la renuncia de Alberto Fernández tras el intento de asesinato de CFK.

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta", escribió en la red social Twitter desde la cuenta oficial de Madres de Plaza de Mayo.

Parte Médico

Este martes (11/10), Bonafini seguía internada pero finalmente se publicó el parte médico, que informó lo siguiente: "Desde el día de ayer se encuentra internada en este hospital la señora Hebe Pastor de Bonafini, de 93 años, para realizar estudios complementarios de sus afecciones crónicas no transmisibles. Se encuentra en buen estado, en habitación de sala general y a la espera de los resultados para ajuste del tratamiento”, dijo el documento firmado por el doctor Roberto Martínez.

https://twitter.com/nkreplak/status/1579836789946474497 Acabo de salir del Hospital Italiano de #LaPlata y estuve con Hebe conversando un largo rato. Ella está bien, clarísima en sus ideas, como siempre. Ahora completará estudios de rutina para reajustar el tratamiento clínico de sus afecciones crónicas. Comparto parte correspondiente pic.twitter.com/3j7qpZ1HlA — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 11, 2022

Luego, a través de sus redes sociales el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció que había visitado a Hebe y conót: “!Acabo de salir del Hospital Italiano de La Plata y estuve con Hebe conversando un largo rato. Ella está bien, clarísima en sus ideas, como siempre. Ahora completará estudios de rutina para reajustar el tratamiento clínico de sus afecciones crónicas ”.

