En su discurso, el diputado resaltó también que los jubilados de la mínima que cobran 50 mil pesos. “¿Cómo puede ser esta obscenidad, 450 mil pesos, 500 mil pesos para legisladores? ”, dijo a continuación y subrayó que “por eso nosotros no somos parte de estos acuerdos”.

“Entiendo que muchos traten de esquivar el tema, que no les interese, porque les interesa mantener esos privilegios”, expresó Del Caño y, en el final, volvió a apuntar contra Javier Milei: “Acá hay algunos que sortean su dieta pero reivindican a Domingo Cavallo. ¿Qué dijo Domingo Cavallo cuando Norma Plá reclamaba 350 pesos para los jubilados? Porque ganaban 150 pesos en ese momento. Dijo ‘lo lamento, yo no puedo vivir con menos de 10 mil pesos’. Setenta y cinco veces más de lo que ganaban los jubilados en ese momento. Ese es el modelo de (Javier) Milei. Más que casta, quieren reyes, políticos millonarios quieren los liberales, así que que no se venga a hacer el anticasta”.

La iniciativa de la Izquierda no obtuvo respaldos. Y para dejar sentada la postura en contra, el jefe el Frente de Todos, Germán Martínez, señaló que “cada uno con los ingresos que percibe tiene la libertad de hacer lo que se le ocurre, lo que le parezca mejor”. “Todos sabemos nuestros ingresos durante 2019, 2020, en 2021 retomando la presencialidad, y lo que pasó ahora en el año 2022”, manifestó, en relación a que desde la pandemia estuvieron congeladas las dietas.

“Nosotros no nos consideramos ni más importantes que nadie, ni menos importante que nadie, y queremos hacer bien nuestra tarea”, argumentó el oficialista y completó: “Los ingresos de los y las diputados que trabajan de esto necesitan también tenerse en cuenta a la hora de planificarse sus aumentos correspondientes”.

https://twitter.com/vilcalejandro/status/1595732636898557952 Los legisladores del PTS-FITU rechazamos de plano cualquier aumento de dietas y privilegios para diputados y senadores.

Es inadmisible que se sigan percibiendo cifras desproporcionadas con la realidad de trabajadorxs asalariados y jubilados. pic.twitter.com/FleLsOkTdi — Alejandro Vilca (@vilcalejandro) November 24, 2022

Ayer se conoció que las titulares del Senado y de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moreau, firmaron una resolución conjunta para descongelar desde el año que viene las dietas de los parlamentarios nacionales, de modo que se actualicen automáticamente conforme a los acuerdos paritarios de la Asociación del Personal Legislativo (APL).

Los bloques mayoritarios, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, enviaron una nota con otras bancadas pidiendo la actualización de las dietas.

El artículo 2 de la resolución deroga un artículo de una resolución de meses atrás que establecía el congelamiento de las dietas de legisladores y personal jerárquico de las cámaras legislativas.

Cabe recordar que el julio pasado, la paritaria de APL cerró una paritaria del 69% para todo el personal legislativo, pero en medio de la crisis económica, para evitar pagar un posible costo político, Cristina Kirchner y el entonces titular de Diputados, Sergio Massa, firmaron una resolución que disponía que cualquier suba de dietas de legisladores nacionales debía ser votada en el recinto de ambas cámaras.

------------

