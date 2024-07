"Si Milei no consolida el programa económico, ¿habrá financiamiento en 2025?"

Indicadores negativos y las causas

Artana se refirió a la reacción de los mercados del martes (2/7) y realizó el siguiente panorama: “tenemos varias semanas de indicadores financieros que vienen empeorando y se agravó en los últimos días. Hay causas externas e internas. Desde diciembre hubo una caída importante en el precio de la soja y el maíz que ahora venden los productores agropecuarios y hubo una devaluación fuerte del real brasileño. Además, el Gobierno adelantó compras de energía y en junio y el Banco Central dejó de comprar reservas. Y los mercados esperaban otra cosa, no esperaban que en junio no se acumulen reservas y tuviste el informe del FMI que menciona el atraso cambiario y que dólar blend no es sostenible, que el Impuesto País hay que sacarlo, que tenés que converger a la unificación cambiaria, mientras que tenés al Gobierno diciendo que no, o no todavía”.