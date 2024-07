Nicolás Carrizo se desligó, lloró y pidió "perdón" a Cristina Kirchner

Cuando se recompuso, inició un extenso y detallado relato en el que contó cómo conoció a los otros acusados y aseguró que se enteró del atentado por los medios. "Fuimos todos corriendo a prender el televisor y estaban las repeticiones de él (por Sabag Montiel) en la multitud intentando gatillar en la cabeza de Cristina Kirchner", dijo.

Sobre el llamado posterior a Brenda Uliarte, afirmó que lo hicieron porque querían "chusmear" sobre el hecho. "Dijimos 'vamos a chusmear qué onda', lo primero que se nos vio a la cabeza fue llamar a Brenda. Intentaban todos y terminó atendiendo mi teléfono. Le decimos 'che, te tenemos que decir algo, pasó algo terrible'. 'Ya sé, ya sé, no lo puedo cree yo tampoco', dijo ella... La llamamos de chusma para saber qué pasaba", dijo en su declaración. Además aseguró que Brenda le dijo que hacía dos días que no veía a Sabag Montiel y que estaba en la casa de una amiga.

En su relato, contó que Uliarte tenía muchas amenazas en su celular y que por eso se ofreció junto a otros amigos a acompañarla en la entrevista que dio en Telefé, poco antes de su detención. Pero luego la relación se cortó, porque descubrió que le estaba mintiendo. "Todo el tiempo ella me mintió, siempre pasó del lado de que necesito esto... ellos dos saben. No los conocía y ya les di trabajo. Yo tuve una buena intención con ellos", dijo.

Carrizo le dedicó varios minutos a intentar explicar el por qué de los mensajes en los que daba cuenta de su vinculación en el atentado. "Cuando pasó lo del atentado y entre que estábamos mirando la tele, abrí el celular y empezaron a salir muchos memes y cosas que se tiran para el chiste. Yo me prendí de eso", señaló. Y en esa línea precisó que le mandó mensajes a familiares y hasta una prima "ultrakirchnerista".

"Todo siempre fue chiste, nunca me lo tomé con la seriedad que tenía que ser y hace un año y nueve meses me castigo por eso, porque todo lo que dije nunca fue cierto, fue en joda, era nada más joder con el tema, boludear, pelotudear, nunca realmente me lo tomé en serio", se justificó Carrizo.

Y agregó: "Hice múltiples mensajes así. Mi prima es ultrakirchnerista, le hice una broma también a ella porque quería caerle mal, que ella explote y se crea la situación. En un momento dado Sergio me dijo, 'no sea cosa que te metas en problema'... Yo jamás me vi metido en todo este quilombo".

Insistió Carrizo que "nunca" estuvo "involucrado" en el atentado. "Nunca supe lo que iba a hacer él, no sabía ni siquiera donde estaba ella. Todos los mensajes fueron joda porque fueron después. Yo jamás crucé un mensaje planificando nada, lo juro por dios", dijo.

"Le quiero pedir perdón también si ofendí a la señora Kirchner. Nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto", añadió Carrizo.

