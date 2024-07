Trump en la Casa Blanca: Deslealtad con la OTAN y mal augurio para Kiev

Pero esto último, contradeciría el Artículo 5 del Tratado, que obliga a los países miembros de la OTAN a ayudar y mover sus soldados en caso de un ataque extranjero a uno de los aliados. Sin embargo, los asesores del expresidente, según los medios estadounidenses, alegan que esa legislación es flexible y no incluiría una respuesta militar.

image.png Donald Trump y Vladimir Putin | EFE

Recordemos que en mayo, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a sus aliados a destinar un mínimo de 40.000 millones de euros (43.370 millones de dólares) anuales para Ucrania, algo que ha sido ampliamente criticado por algunos gobiernos como el de Hungría, al mando de Viktor Orbán —socio ideológico de Trump y Vladimir Putin— y off the record por Giorgia Meloni que siente que la marginan de las decisiones vitales del bloque.

Por su parte, a fines de junio, los ex jefes de gabinete en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump entre 2017 y 2021, Keith Kellogg y Fred Fleitz, en un documento de investigación publicado por el "America First Policy Institute" proponen obligar a Ucrania a entablar conversaciones tregua con Rusia para seguir recibiendo ayuda de USA; sino la sostenida ayuda estadunidense a Kiev se corta.

El favorito a destronar a Biden y el asistencialismo a Ucrania

En relación a esto último, según fuentes que dialogaron off the record con Reuters, ante una nueva presidencia de Donald Trump, tal líder republicano implementaría políticas de Estado aislacionistas y nacionalistas en detrimento de la actual postura de Biden de intervenir en disputas internacionales ajenas a lo doméstico y que no representan riesgo inmediato.

image.png

Y tras el debate presidencial en donde manejó el timing todo el tiempo Trump ante un Biden senil, el favoritismo por el lieder demócrata ha ido in crecendo, capitalizando votos del electorado latino y de exvotantes demócratas que están ahora enardecidos con el actual mal manejo de la economía —que al año pasado estuvo al borde del default— y el despilfarro de dinero desde las arcas estatales para financiar guerras externas, que ha enarbolado la administración de Joe Biden como garantía de supuesta paz mundial.

Es que la estabilidad económica de Estados Unidos caminó por la cornisa en el 2023 dado el atraso en el pago de los T bons –del Tesoro–, tal como Urgente 24 contó, lo que propició la necesidad imperiosa de Joe Biden de que se aprobara en el Senado (con gran bancada republicana) la elevación del techo de la deuda de US$ 31, 4 billones para evitar el incumplimiento, sorteando así un default.

El gobierno del presidente Joe Biden ha enviado en total más 76.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania entre el 24 de febrero de 2022 y el 7 de diciembre de 2023, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial en Alemania.

Cabe destacar que el punto de inflexión para muchos demócratas que están barajando no concurrir a los comicios de noviembre, sigue siendo el apoyo irrestricto de Biden para con Israel pese a la evidencia del brutal genocidio palestino. A ello, se le sumó la desastrosa performance del Viejo Demócrata en el debate presidencial, en donde se lo vio totalmente perdido, y por supuesto, el mal manejo de la economía en su gestión.

Embed K.O. de Trump. Realmente Biden ya solo es un viejito senil que da lástima, no tenemos nada en contra de las personas mayores, pero ya no está físicamente apto para gobernar.



La vitalidad y la lucidez que tiene Trump para su edad será parte fundamental en su victoria. pic.twitter.com/t23ZZbsa0H — Sublevados (@Sublevados_) June 28, 2024

Más contenido de Urgente24

La ultraderecha de Le Pen duele en la Selección de Francia

Oncología, otro territorio de disputa de Axel Kicillof vs. Javier Milei

Sobredosis de fútbol: ¿qué recomiendan los médicos para mirar los partidos?

20 días sin Loan: El crimen no paga (casos emblemáticos no se resuelven)

Pacto de Mayo: El detrás de escena y el "detrás del pacto" de Javier Milei