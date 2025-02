La ex de Kanye West hizo topless en la Semana de la Moda: ¿Palo para Bianca Censori?

Julia Fox se "venga" de Bianca Censori en la Semana de la Moda de Nueva York

Famosa por la película de Netflix "Diamantes en bruto", Julia Fox sorprendió a todos en la Semana de la Moda de Nueva York con un look polémico y cargado de ironía, que muchos tomaron como un "golpe de efecto" para Bianca Censori. En el desfile "I Only Wear MAC" de este jueves 06/02, la actriz italoamericana eligió un abrigo beige, pero al abrirlo dejó al descubierto una camiseta color nude moldeada que imitaba la apariencia de un topless, dando la impresión de que no tenpia puesta ropa superior. Este conjunto, de claro tono provocador, además de hacer eco del desnudo de Censori en los Grammy, también lo replicó de manera sarcástica.