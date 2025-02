La reacción viral de Anya Taylor-Joy cuando le trajeron empanadas en NY

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Criollas | Baked Empanadas (@criollasbaked)

La actriz se les acercó, y no pudo evitar mostrar su emoción al ver la caja de empanadas criollas que le ofrecían. Con una sonrisa cómplice, Anya les agradeció a los vendedores y les dijo: "¡Me muero, muchísimas gracias, son unos genios!". Está claro que le tocaron una vibra sensible, ya que no solo le dieron un pedacito de su tierra, sino que la hicieron sentir como si estuviera en casa, aunque estuviera al otro lado del mundo.