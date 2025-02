El particular número que llevará Sergio Ramos en Monterrey

“Para mí el minuto 93 es el momento más épico, es un homenaje a todo el madridismo, a mi carrera y que mejor manera de compartirlo con ustedes, con todo México y la Ciudad de Monterrey. Es un placer, presidente, me alegro de formar parte de ahora nuestra familia”

Además, el Real Madrid hizo una publicación donde le hace un guiño al jugador agradeciendo que utilizara ese dorsal:

“Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro Club: nuestro minuto 93. Un homenaje a todo el madridismo, el recuerdo de un momento que cambió nuestra historia. Siempre agradecidos, Sergio Ramos. Mucha suerte y éxitos”.

Con las declaraciones tanto del jugador como del club español está más que claro que fue un momento épico para la historia del club, ya que de no ser por ese gol la primera final de Champions League de la historia entre Real Madrid y Atlético Madrid habría sido para los “colchoneros”.

Palo para Boca y la razón de haber elegido Monterrey

El jugador además dejó en claro porque eligió Monterrey y directa o indirectamente le pegó un palito a Boca con las declaraciones que hizo.

“Es algo que al final me aporta un equilibrio que yo tanto buscaba. Creo que Rayados me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando y que no me había ofrecido nadie. Equilibrio en el mercado, en el país, como ciudad, como afición, un poco a nivel familiar, la ciudad, compañeros. Creo que sentirse querido siempre es muy gratificante”.

Y luego extendió sus declaraciones al respecto.

“Es la ensalada perfecta, es el equilibrio que buscábamos. Ellos tenían un objetivo, nosotros otro, y al final encontramos un punto de encuentro en donde las dos partes estábamos muy a gusto, muy cómodos y con ganas de empezar un proyecto muy ambicioso y ambas partes vamos a terminar muy satisfechas”.

Tal vez Boca no le ofreció todo lo económico que si le dio Monterrey, algo que no aclaró el español, pero si realmente cree que Monterrey y México son más seguros para su familia que Buenos Aires y Argentina, evidentemente no conoce mucho Sudamérica.

