Balenciaga festeja el regreso de Kanye West (con Julia Fox)

Pero el "verdadero momento de Cenicienta", explicó Fox, tuvo lugar después de la cena cuando West la sorprendió con "toda una suite de hotel llena de ropa".

Días después, los hijos del fundador de Yeezy (North, 8; Saint, 6; Chicago, 2; Psalm, 2 años, que comparte con Kim Kardashian) llegaron al hotel para reunirse con su padre. Un ayudante llevaba los juegos Connect 4 y Guess Who.

Si bien se desconocen los detalles exactos del acuerdo de custodia de Kim y Kanye, la estrella de KUWTK, que anunció su separación del rapero en febrero 2020, dijo en junio que tienen una 'relación de co-paternidad increíble'.

Comentario de prensa neoyorkina:

"Kanye vestía un atuendo típicamente nervioso para su reunión con sus hijos, luego de la inusualmente sincera visión de su vida privada, revelada por Julia en una revista."

Antes, Julia: "Era el sueño de toda niña hecho realidad", escribió. “No sé cómo lo hizo, o cómo lo consiguió todo a tiempo. Pero me sorprendió mucho. ¿Quién hace cosas como esta en una segunda cita? ¡O en cualquier cita!".

Agregó: "No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es una indicación del futuro, me encanta el viaje".

Fox, que nació en Italia, se separó de Peter Artemiev en 2020. La semana pasada, según los informes, acusó desde Instagram a su ex de ser un "padre adicto a las drogas alcohólicas" que "me dejó con un bebé de 5 meses, un perro y una casa y todas las facturas”.

Aunque el ensayo literario de Fox no lo mencionó, ella y West cenaron juntos en el Makoto Bal Harbour de Miami durante el fin de semana.

“Ambos acaban de salir de sus relaciones anteriores y se han ayudado mutuamente a recuperarse inmensamente”, dijo una fuente a Page Six, del New York Post. "Son una especie de almas gemelas, y es genial verlas juntas".

Antes

Pete Davidson y Kim Kardashian fueron vistos de vacaciones en las Bahamas mientras su romance aparentemente se intensifica.

Kardashian, de 41 años, y Davidson, de 28, abordaron un avión privado el lunes para pasar tiempo juntos después de las celebraciones de Año Nuevo.

El viaje a las Bahamas fue el primer viaje internacional de la pareja.

Luego, Kim y Pete fueron vistos llegando a Los Ángeles juntos después de su viaje romántico a las Bahamas. La nueva pareja, que abandonó las islas el 5 de enero, hizo una escala en Miami antes de continuar de regreso a California en un avión privado.

Aterrizando en el aeropuerto de Van Nuys, la estrella de los realities desembarcó de la aeronave vistiendo un traje negro hundido y jeans desgastados de cintura alta, largo cabello negro suelto y lacio.

El comediante de Saturday Night Live también se vistió de manera informal, luciendo una chaqueta inspirada en el equipo universitario, una sudadera con capucha beige, pantalones cortos holgados y calcetines con gráficos coloridos con sandalias.

Durante su escapada tropical, se vio a los 2 vistiendo esa misma indumentaria mientras disfrutaban de un paseo en bote juntos. El viaje marca las primeras vacaciones importantes que la magnate de KKW Beauty y el actor de 28 años han tomado como pareja oficial.

Kardashian y Davidson viajaron previamente a Palm Springs para celebrar el cumpleaños del comediante.

Los dos primero provocaron rumores de romance cuando fueron vistos pasando tiempo juntos en un parque de diversiones durante el fin de semana de Halloween. Kardashian acababa de aparecer como presentadora de 'Saturday Night Live'.

Kardashian y Davidson fueron fotografiados tomados de la mano mientras viajaban en una montaña rusa, pero los conocedores en ese momento describieron la salida como amistosa.

Desde entonces, Davidson y Kardashian han sido vistos en citas en Staten Island y la ciudad de Nueva York. Kardashian se encuentra soltera desde que solicitó el divorcio de su esposo Kanye West en febrero 2021.

Choque

Antes, Kim Kardashian dejó de seguir a Miley Cyrus en Instagram luego del especial de Nochevieja (24/12/2021) en vivo de la cantante con Pete Davidson.

Una cuenta de fan de Miley Cyrus, llamada @MileyEdition, señaló que Kardashian estaba siguiendo la cuenta de IG del artista de 'Wrecking Ball' el 10/12/2021, el mismo día que Page Six informó que Cyrus fue al condominio de Davidson después de su aparición en 'Tonight Show', pero para Navidad la fundadora de Skims ya no figuraba entre sus seguidores.

La medida exhibió un drama a 3 bandas entre Kardashian, Cyrus y Davidson.

El comediante de 28 años, se unió a Cyrus, de 29, en el escenario para interpretar una versión de 'Miami', de Will Smith, y el espectáculo parecía haber continuado sin ningún problema (excluyendo una falla menor de vestuario de Cyrus).

Pero antes de su especial, Cyrus, mientras promocionaba el evento, le dio una serenata en 'The Tonight Show' y cantó 'Debería haber sido yo'. La letra podría haber sido un disparo en el arco de Kardashian, con quien Davidson ha estado saliendo desde octubre de 2021.

Page Six informó que después de la aparición de 'The Tonight Show', Cyrus fue visto dirigiéndose al condominio de Davidson en Staten Island, donde Kardashian también fue vista más tarde en diciembre escabulléndose por la mañana.

Background

Naomi Fry en The New Yorker:

Hace casi un año, en febrero de 2021, Kim Kardashian, la primera dama de los reality shows, solicitó el divorcio de su esposo y padre de sus cuatro hijos, la superestrella del hip-hop Kanye West.

En los 7 años de matrimonio de la pareja, Kardashian, que tiene 41 años, y West, que tiene 44 (y que recientemente cambió su nombre a 'Ye'), se habían convertido en mucho más que la suma de sus partes, creando una colaboración / espectáculo que los había convertido en una de las parejas de celebridades y magnates más icónicas del mundo.

Kardashian, hija del difunto abogado Robert Kardashian, quien era un estrecho colaborador de OJ Simpson, había sido en sus años de juventud una chica de Los Ángeles adyacente a la fama (alguna vez amiga y asistente de Paris Hilton; estrella de un video sexual con un chico de mediana edad cantante de R & B, Ray J), y en 2007 saltó a un renombre mucho mayor junto con su familia en el programa de telerrealidad de E!, 'Keeping Up with the Kardashians', que se emitió hasta el año pasado.

Pero su imagen fue mejorada aún más por su unión, en 2014, con el Oeste más artístico y experimental, quien introdujo a Kardashian en el mundo de la alta costura.

"Diseñar a Kim, ese es un lenguaje de amor para mí", dijo él. "Así es como la impacté". La propia Kardashian se apresuró a atribuir a West su nuevo estatus como ícono de estilo: "Realmente creo que mi relación con mi esposo Kanye cambió todo", le dijo a CNN, en 2015. "Quiero decir, cuando pensaba que tenía el mejor estilo, miré hacia atrás mis atuendos y estoy mortificada".

West convirtió a su esposa en un avatar de elegancia vanguardista, una espiral de curvas a la vez minimalista y exagerada, encajada cómodamente en cuero monocromático escultural y jersey fabricado por casas de diseño de vanguardia como Balenciaga, que allanó el camino para Kardashian, una experta emprendedora, para convertirse en árbitro del gusto por derecho propio.

Ella lanzó una línea de maquillaje y cuidado de la piel, KKW Beauty; y fundó una empresa de ropa y modeladoras, Skims, que recientemente lanzó una colección en colaboración con Fendi, el diseñador italiano de alta gama.

kanye-west-julia-fox.jpg Ye o Kanye West y Julia Fox.

West, mientras tanto, en sus años con Kardashian, continuó lanzando música y se convirtió en un cristiano renacido, dirigiendo su fervor religioso en una serie de presentaciones de gospel solo por invitación. Expandió su propio imperio de la moda Yeezy, un esfuerzo que fue fuertemente promocionado en "Keeping Up with the Kardashians" y que, según los informes, lo ha convertido en uno de los hombres negros más ricos de Estados Unidos.

Juntos, Kimye parecía demasiado grande para fracasar, su unión reflejaba las fantasías de la nación sobre cómo se vería el 'Sueño Americano' en condiciones de prosperidad tremendamente conspicua y aparentemente ilimitada.

Al mismo tiempo, eran tan grandes, el drama de sus vidas tan exagerado, que el fracaso de alguna manera se había vuelto inevitable.

West comenzó a girar en torno a su propia creación; en 2019, se opuso al vestido ceñido que Kardashian planificaba usar en la Gala Met, y dijo que se sentía incómodo con la madre de sus hijos vistiendo una prenda tan reveladora en público. ("Entonces, la noche antes del evento, ¿vas a venir aquí y decir que no te gusta la vibra del corsé?", respondió Kardashian, en una conversación que fue televisado en 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Me construiste para ser una persona sexy y tener confianza y todas estas cosas. El hecho de que esté en un viaje y esté en su transformación no significa que yo esté en el mismo lugar que tù"). Luego, en 2020, West se embarcó en un sueño febril errático de una candidatura presidencial, y siguió adelante, una plataforma que incluía, como medida de coronavirus, un llamado a "dejar de enloquecer a Dios".

Kardashian, quien supuestamente lo instó a no correr esa carrera, parecía avergonzada por toda la debacle, a la que los tabloides se han referido desde entonces como la gota que colmó el vaso del matrimonio desmoronado de la pareja.

Pero, incluso si la disolución de su unión tardaba mucho en llegar, seguía siendo desestabilizador, ya que ponía en tela de juicio la autoridad de nuestros 2 mayores creadores de tendencias.

La voluntad de Kardashian de quedarse con Kanye durante tantos años —su sello tácito de aprobación— había dado un aire de legitimidad a los planes más extraños de West; sin ella, parecía menos un artista de performance y más un ególatra impredecible; y sin West, Kardashian corría el riesgo de parecer peligrosamente poco cool.

Ahora que la fantasía que habían creado juntos se había evaporado, ¿qué buscaría y desearía Estados Unidos a continuación? ¿Podrían incluso mantener su influencia no entre ellos sino con nuevas parejas románticas?

La respuesta preliminar es sí.

Kardashian fue la primera: a fines de octubre del año pasado, poco después de presentar 'Saturday Night Live', fue vista de la mano de Pete Davidson, el comediante de SNL, en una montaña rusa en Knott's Scary Farm, en el condado de Orange.

En los siguientes meses, los 2 parecieron llevar su amor más allá del parque temático: fueron vistos en una proyección de 'Spider-Man: No Way Home' en Staten Island, de donde es Davidson; también hubo PDA en Palm Springs y una fiesta de pijamas en Los Ángeles con el rapero y estrella de telerrealidad Flavor Flav, en la que Kardashian y Davidson vistieron pijamas Skims a juego. La semana pasada, la pareja estuvo de vacaciones en las Bahamas.

Davidson, que tiene 28 años, es un encantador tatuado que se ha hecho conocido como un mujeriego.

En los últimos años, ha salido con una larga lista de mujeres de alto perfil, desde la cantante Ariana Grande, cuyo elogio del tamaño del pene de Davidson llevó a la acuñación del término 'BDE' para describirlo, a la supermodelo Kaia Gerber y las actrices Margaret Qualley y Kate Beckinsale.

Davidson era el tipo de persona que te pediría prestado tu Rolls-Royce para que conducirlo hasta el 7-Eleven y fumarse un cigarrillo mientras usa una camiseta gráfica de Dick Tracy; el tipo de persona que te llevaría a una combinación de restaurante italiano y salón de banquetes en Staten Island que ofrece tragos congelados de Patron.

De alguna manera, me recordó al 2do. marido de Kardashian, el ex jugador de basquetball de la lista B Kris Humphries, un tonto aparentemente tolerante sin ninguna de las vibraciones alfa intensas e intimidantes de West.

Ni Davidson ni Kardashian han hablado públicamente de su relación, pero los destellos que hemos visto parecen estar diseñados para sugerir que el estilo juvenil neoyorkino de Davidson ha estado aflojando la imagen controlada de alta California de su nueva socia.

Seguía vistiéndose de la cabeza a los pies en Balenciaga, de camino a los ensayos de 'SNL', en octubre, y en la alfombra roja de los People's Choice Awards el pasado diciembre, pero estaba recuperando su ritmo con este hombre relativo del pueblo, e Internet estaba analizando cada apariencia de la pareja con la intensidad de un estudiante de semiótica de Brown en los '90.

West, mientras tanto, parecía disgustado. Dejó de seguir a Kardashian en Instagram, pero poco después, mientras actuaba en un concierto en diciembre,también le rogó que "corriera hacia mí".

A principios de esta semana, sin embargo, West parecía haber avanzado de repente.

El sábado 08/01, fue visto en el famoso restaurante italiano Carbone, de Miami, cenando con Julia Fox, la actriz de 31 años mejor conocida por su papel de amable bomba en el thriller criminal de 2019 'Uncut Gems'.

Fox, que nació en Italia y creció en Nueva York en circunstancias tumultuosas, es una figura de culto en los círculos del centro de la ciudad; su personaje de 'Uncut Gems', una amante más joven del errático comerciante de joyas infelizmente casado Adam Sandler, parecía predecir su enredo con West.

3 días después de su primera cita, Fox y West volvieron a estar en Carbone, esta vez en Nueva York, después de ver una presentación en Broadway de 'Slave Play', de Jeremy O. Harris.

Fox vestía un par de pantalones de tanga de tiro bajo y una gabardina, un bolso y una camisa de Balenciaga; West también estaba vestido con un traje completo de Balenciaga, incluido un par de botas Balenciaga x Crocs hasta la rodilla.

La pareja fue recibida con el caos de los paparazzi, y con más de una pequeña especulación de que West había diseñado a la curvilíneo Fox para que se pareciera a su ex esposa. "¡Ataque de Kim Kardashian Klone!" publicó un titular en el Daily Mail; “Kanye West: Si no puedo recuperar a Kim... Haré de GF Julia Fox mi nueva versión”, ventrilocuó TMZ.

El papel desempeñado aquí por Balenciaga, con cuyo diseñador, Demna Gvasalia, West y Kardashian han forjado una relación particularmente estrecha en los últimos años, fue intrigante.

Los observadores ya habían notado la extrañeza de que la pareja separada continuara vistiéndose con la marca, casi como si todavía estuvieran coordinando atuendos.

kanye julia.webp

"Me parece bastante inaudito que Kim y Kanye usen exclusivamente Balenciaga", tuiteó el escritor Patrik Sandberg.a principios de esta semana. "Patrocinar y vestir el divorcio de una celebridad se siente como una nueva clase de respaldo cínico pero brillante".

Los diseños de Gvasalia se basan en la deconstrucción y la dislocación, reinterpretando el lujo a través de siluetas y materiales ligeramente apagados, a veces jocosos, a menudo agresivamente anti-encantadores que hacen referencia a momentos culturales anteriores, desde la cultura adicta al Berlín de finales de los '70 hasta la ropa fetichista S&M y los looks de oficina de los '80.

Al continuar usando Balenciaga, con sus brillantes trajes de cuerpo de la era espacial nouveau, gabardinas de Christiane F., vibes, máscaras estilo Anvil y botas Jolie Laide Croc, Kardashian y West señalaron una especie de uniformidad extravagante que continuó empatando juntos en un proyecto estético común, si no en una relación romántica. Y ahora Fox llevaba la marca.

Balenciaga jugó un papel aún más evidente en un artículo que se publicó el jueves 06/01 por la noche en la revista 'Interview', en el que Fox relató su cita nocturna en Nueva York con West. Los dos se habían conocido durante el Año Nuevo, en Miami, dijo, y tuvieron una "conexión instantánea".

Su segunda cita, en Nueva York, incluyó una sesión de moda que dirigió West mientras cenaban en Carbone (“a todo el restaurante le encantó y nos animó”), y, más tarde, numerosas prendas que había preparado especialmente para Fox y que procedió a darle estilo.

Las palabras de Fox fueron acompañadas por una extensión en la que se la veía besuqueándose con West, con la pareja nuevamente vistiendo un traje de Balenciaga. El viernes por la mañana, se reveló que West, que tiene un trato con The Gap, traerá a Balenciaga para una colaboración con la marca.

Es muy posible que nunca haya habido un ejemplo más contundente de la fusión de negocios y placer que el emparejamiento Fox-West, ni de un intento más agresivo de captar el interés del público. (Curiosamente, Fox no solo hizo una propagación con Davidson en 2019, también se desempeñó como embajador de Skims el año siguiente. El mundo es quizás más pequeño de lo que pensamos.)

En comparación con Kardashian, que es quizás la mujer más famosa del mundo, Fox parece accesible, y la decisión de West de vestirla no parece diferente a su decisión de servir como puente entre Balenciaga y The Gap, enviando el mensaje de que una persona promedio puede lograr cierto tipo de estilo de vida. Y, sin embargo, la exageración de todo el asunto, su rapidez, su publicidad alegre, sus vínculos obvios con el contenido de marca, parece de una manera más franca que una pareja de celebridades aparentemente más espontánea como la de Kardashian y Davidson.

El año pasado, entrevisté a Fox, y pude escuchar su voz encantadora, abierta y casi inocente en la entrevista. Aunque su sugerencia de que su conexión con West "ha sido tan orgánica" parecía aumentar la credibilidad, en última instancia ella era solo una chica que se lo pasaba bien y que "le encantaba el viaje", como ella dijo.

Si esto fue realmente un espectáculo, tal como ha afirmado el Daily Mail, ella iba a exprimir hasta la última gota de diversión y beneficiarse de lo que sucede. “Era el sueño de toda niña hecho realidad. Se sintió como un verdadero momento de Cenicienta”, le dijo a Interview al llegar a “una suite de hotel completa llena de ropa” que West le había preparado.

En un mundo en el que verse, vestirse y consumir como Kim Kardashian es una fantasía común, Fox estaba diciendo la parte tranquila en voz alta, y había cierto alivio en eso.