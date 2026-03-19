Vuela la urea de cara a la siembra de trigo y presiona al campo y al ingreso de dólares

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En el trigo, la fertilización puede representar hasta el 50% del costo de implantación y protección, mientras que en maíz se ubica cerca del 45%.

Por ello, con los nuevos valores, el costo del trigo podría incrementarse en más de 50 dólares por hectárea, lo que eleva los rindes de indiferencia entre 3 y 5 quintales por hectárea. Así las cosas, el productor agropecuario necesitará producir más en un contexto donde el margen ya venía ajustado para que le cierre alguna cuenta.

Además, no son solo los fertilizantes sino también los combustibles los que se elevan con la suba del petróleo y obligan al agro a enfrentar una campaña más cara.

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Para colmo, esto sucede justo cuando el complejo agroindustrial esperaba producir más de 34.500 millones de dólares en exportaciones durante 2026, según la Bolsa de Comercio de Rosario, pero ahora cualquier encarecimiento de los insumos críticos mete ruido en la principal fábrica de divisas del país.

¿Una mala apuesta de YPF?

Y no solo eso. Si bien la producción de fertilizantes está fuertemente concentrada en Medio Oriente, y Argentina es importador neto, tenía a Profertil que producía alrededor del 25% de la demanda del agro local. Ello hasta hace diciembre pasado, cuando YPF que conservaba el 50% de la principal productora local de urea junto a Nutrien, que tenía el otro 50%, lo vendieron a Adecoagro por unos US$600 millones.

Así no quedan dudas de que el Estado decidió deshacerse de una empresa clave como herramienta de intervención sobre un insumo tan crítico siendo además una empresa rentable, y cuando apuestan todo a los dólares de la agroexportación...

profertil adecoagro

Mientras tanto, en el campo la campaña fina empieza a planificarse en pocas semanas y hoy en muchos casos ni siquiera se están pasando precios de fertilizantes fosfatados. En otros, se registran aumentos de entre 50 y 100 dólares por tonelada en cuestión de días. El productor todavía está concentrado en la cosecha de maíz y en el arranque de la soja, pero la próxima siembra de trigo ya asoma con un costo mucho más pesado sobre la espalda.

Y si el petróleo, la logística y los fertilizantes no ceden, el golpe va a terminar impactando sobre el flujo de divisas, y la recaudación.

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