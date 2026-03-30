Las 45 propuestas de las Empresas B en Argentina: Gastronomía, turismo y viajes

En estos 25 años, la agencia ha desarrollado productos turísticos comunitarios en regiones como el NOA, Misiones y el Gran Chaco y ha formado a 297 agentes turísticos en temas de impacto. Además, integra la Fundación Charis, que gestiona la escuela Chiara Lubich en José C. Paz.

LAS45PROPUESTASDELASEMPRESASBENARGENTINAGASTRONOMIATURISMOYVIAJESFOTO3 Las Empresas B lideran el cambio en el Turismo de Impacto en Argentina que incluyen 45 opciones de gastronomía, entre otros beneficios a sus clientes.

Certificación de Empresa B: un factor de competitividad

“Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que hablar de desarrollo sostenible y diversificación productiva, y el turismo sustentable representa una gran oportunidad en un país con tanta riqueza natural y diversidad social”, declaró Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. “Boomerang Viajes es un ejemplo que nos inspira. Demuestran que es posible que las empresas asuman un rol activo como agentes de cambio: ven al turismo como una herramienta de redistribución, trabajan colaborativamente con el sector, educan a otros y se involucran en su comunidad de una forma muy concreta”, agregó.

“De cara a los viajeros conscientes, la Certificación de Empresa B es un sello de confianza que garantiza estándares internacionales”, señaló Bettina González, Directora de Boomerang Viajes. “Por otro lado, cada vez más compañías buscan fortalecer su cadena de valor bajo criterios de triple impacto. Para este tipo de clientes, ser Empresa B nos posiciona como un proveedor transparente y con una gestión socioambiental verificada”. Según explican desde Boomerang Viajes, sus ventas en el segmento corporativo aumentaron un 60% en 2025.

LAS45PROPUESTASDELASEMPRESASBENARGENTINAGASTRONOMIATURISMOYVIAJESFOTO4 Las Empresas B lideran el cambio en el Turismo de Impacto en Argentina que incluyen 45 opciones de gastronomía, entre otros beneficios a sus clientes.

292 Empresas B en Argentina

Con 292 Empresas B, Argentina es el décimo país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más organizaciones certificadas. Son originarias de 16 plazas del país, alcanzan una facturación total de US$ 5.700 millones anuales, generan más de 45.700 puestos de trabajo y pertenecen a 30 sectores e industrias. Además del turismo, se destacan: servicios “B2B” (a otras empresas) y “B2G” (a gobiernos); alimentos y bebidas; tecnología; y textiles, indumentaria y accesorios. En el mundo, hay 10.700 Empresas B en 104 países.

El futuro del turismo: impacto, conexión y autenticidad

Según datos de Oxford Economics, el turismo está creciendo por encima de la economía global y se espera que esta tendencia continúe durante los próximos diez años. “Es una gran oportunidad para demostrar que un turismo realmente sostenible no solo es posible, sino que puede generar un círculo virtuoso que nos beneficia a todos”, expresó Bettina.

“El turismo con impacto positivo dejó de ser un nicho, porque lo que entendíamos como disfrute, descanso y lujo está cambiando. Cada vez más personas buscan viajes que las transformen, experiencias únicas y una conexión auténtica con el mundo y con los demás”, agregó. Según la líder de Boomerang Viajes, esta tendencia se refleja en el crecimiento de destinos de conservación, así como de las alternativas de turismo rural y comunitario.

“Las personas también son cada vez más conscientes de que, cuando viajan, impactan. Y nosotros las acompañamos, les damos las opciones y los educamos para que lo hagan de una forma que conserve el entorno natural y ponga en valor la cultura de las comunidades locales”, finalizó la fundadora de la Empresa B.

Acerca de Boomerang Viajes

Fundada en 2001, Boomerang Viajes es una Empresa B que promueve al turismo como motor de comprensión, diálogo y redistribución de recursos entre comunidades. Inspirados en los principios de Economía de Comunión, buscan responder a los lineamientos de un Turismo Responsable, que preserve el medio ambiente, revalorice las culturas locales y contribuya a la distribución económica y al desarrollo humano integral, así como la generación de un turista consciente.

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