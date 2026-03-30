El litigio judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y Angie Balbiani desde el programa Puro show informó al respecto. "Por primera vez, Mauro se está enfrentando al juez. Esto es una recusación", expresó mientras mostraba el documento en cuestión a cámara.
"ESTO ES UNA RECUSACIÓN"
La contraofensiva de Mauro Icardi: Pide apartar al juez y escala la disputa con Wanda Nara
Mauro Icardi impulsó una ofensiva legal y solicitó un apartamiento judicial, mientras crece la tensión con exesposa tras fallos vinculados al entorno familiar.
El futbolista del Galatasaray considera que existe un trato desigual en las decisiones judiciales y solicitó formalmente la recusación del juez Adrián Hagopián, en un movimiento que podría tener impacto en el desarrollo del caso buscando así apartarlo del caso por considerar que no garantiza imparcialidad en sus decisiones.
El punto de quiebre fue la negativa a autorizar ausencias escolares de sus hijas Francesca e Isabella durante días de convivencia. El delantero sostenía que, tras un prolongado período sin contacto y con compromisos profesionales próximos, la solicitud resultaba razonable. La respuesta adversa intensificó su enojo.
La presentación se da luego de una serie de fallos adversos para el delantero, vinculados principalmente a la organización familiar y la situación de las pequeñas. La recusación deberá ser evaluada por la Justicia, que determinará si corresponde el apartamiento del magistrado. Mientras tanto, el conflicto legal entre las partes continúa sumando capítulos en el ámbito judicial y mediático.
La China Suárez explotó de celos junto a Mauro Icardi
La actriz y el futbolista volvieron a quedar en el centro de la escena tras la difusión de un supuesto episodio de celos ocurrido en un boliche de la Costanera Norte. La versión comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se viralizó.
Una joven se habría acercado a pedirle una foto al deportista, lo que habría generado una reacción inmediata de la artista. La situación escaló en tensión y debieron intervenir personas que estaban en el lugar.
El episodio no cuenta con confirmación oficial ni registros públicos que respalden lo sucedido. Sin embargo, figuras del espectáculo aportaron detalles sobre la presencia de la pareja en el lugar, lo que alimentó aún más las especulaciones.
En medio de la repercusión, el hecho vuelve a poner el foco sobre una relación que suele captar la atención mediática. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores y reanimó el debate en redes.
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