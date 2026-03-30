La contraofensiva de Mauro Icardi: Pide apartar al juez y escala la disputa con Wanda Nara

La China Suárez explotó de celos junto a Mauro Icardi

La actriz y el futbolista volvieron a quedar en el centro de la escena tras la difusión de un supuesto episodio de celos ocurrido en un boliche de la Costanera Norte. La versión comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se viralizó.

Una joven se habría acercado a pedirle una foto al deportista, lo que habría generado una reacción inmediata de la artista. La situación escaló en tensión y debieron intervenir personas que estaban en el lugar.

El episodio no cuenta con confirmación oficial ni registros públicos que respalden lo sucedido. Sin embargo, figuras del espectáculo aportaron detalles sobre la presencia de la pareja en el lugar, lo que alimentó aún más las especulaciones.

En medio de la repercusión, el hecho vuelve a poner el foco sobre una relación que suele captar la atención mediática. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores y reanimó el debate en redes.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios

Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?

Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."

Empleados de Comercio logró que la Justicia Federal frene la Reforma Laboral

El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata