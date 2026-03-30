El Sol desata enorme llamarada antes de Artemis 2: "Apagón"

Según la NASA, las eyecciones de masa coronal son nubes gigantescas de partículas solares, cientos de veces más grandes que la Tierra, que brotan del Sol.

Fuerte fenómeno en el Sol antes de Artemis 2 causa tensión Apagón Urgente24 Llamarada solar según la NOAA.

Vea aquí el aviso de la NOAA por la fuerte llamara solar

Llamarada solar provoca apagón en la Tierra

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que "la actividad solar alcanzó niveles elevados el 30 de marzo de 2026 con la observación de una llamarada X1.4 en la Región 4405 (S27E44, Eao/beta-gamma). El evento alcanzó su punto máximo a las 03:19 UTC".

De acuerdo con el organismo, el fenómeno tuvo repercusiones en la Tierra.

"Provocó un apagón de radio de intensidad R3 (fuerte) en el lado iluminado de la Tierra. El modelo D-RAP indicó una degradación generalizada de las comunicaciones de alta frecuencia (HF) centrada en el Continente Marítimo, incluyendo el Sudeste Asiático y el norte de Australia", precisó.

"La Región 4405 sigue siendo magnéticamente compleja, y los meteorólogos continúan monitoreándola ante la posibilidad de nuevas erupciones", agregó. "La llamarada estuvo asociada con un barrido de radio de tipo II con una velocidad estimada de 1872 km/s y una ráfaga de radio de 10 cm con un flujo máximo de 1800 sfu".

Artemis I en toda su magnitud. La misión Artemis de la NASA es una de las más ambiciosas.

¿Qué pasará con Artemis 2?

Ante este suceso muchos se preguntan si podría influir en el lanzamiento de la misión Artemis 2.

"Me pregunto si esta erupción afectará los preparativos para el lanzamiento de Artemis 2", comentó un usuario en X.

"Sí. Sin duda, la NASA está muy atenta al próximo lanzamiento de Artemis 2. Debemos prestar atención a las ráfagas de radio. Estas pueden afectar seriamente las comunicaciones de radio en HF/VHF y por satélite durante las operaciones críticas de lanzamiento y las maniobras orbitales iniciales", respondió la física solar Tamitha Skov.

De todas maneras, la NASA informó días atrás que sigue de cerca el clima espacial.

"Durante los 10 días de vuelo, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) monitorizarán el Sol las 24 horas del día y traducirán las condiciones meteorológicas espaciales en decisiones en tiempo real para proteger a los astronautas", indicó en un comunicado.

Hasta ahora, el lanzamiento de Artemis 2 sigue estando pautado para el 1 de abril.

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