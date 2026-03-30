En la tarde del domingo (29/03) Pablo Echarri estuvo como invitado en el programa de Juana Viale por El Trece y aprovechó para advirtir sobre la crisis de la ficción en la televisión argentina y apuntó a la falta de políticas públicas. "Hay una herramienta muy extraordinaria en el mundo del audiovisual que se llama el cash rebate”, explicó.
POLÍTICAS PÚBLICAS AUSENTES
Pablo Echarri marcó diferencias con Milei y propuso incentivos para el sector audiovisual
El actor Pablo Echarri planteó la necesidad de aplicar herramientas para reactivar la ficción en el país, en un contexto de menor impulso estatal.
Al detallar el mecanismo, el reconocido actor señaló que la propuesta para reactivar el sector “consiste en una devolución de la inversión". Para el artista, el sistema “genera una rueda” que permite sostener la producción y el empleo, además de impulsar contenidos con valor comercial a largo plazo.
Asimismo, fue contundente al comparar la situación local con otros países: “Los grandes inversores, en vez de ir a un país como Argentina, que hoy no tiene esa herramienta, van a Uruguay”. Y reafirmó: “Se van a Uruguay porque existe esa herramienta”, subrayando la pérdida de competitividad.
Sus declaraciones marcan una diferencia con el enfoque del gobierno de Javier Milei. “El Estado genera una herramienta de impulso porque lo que hace es hacer entrar una gran cantidad de dinero, hace la devolución pero genera una gran cantidad de trabajo de calidad, y luego por supuesto el contenido”, sostuvo, en defensa de una mayor intervención estatal para reactivar la industria audiovisual.
Pablo Echarri apoyó a Andrea del Boca
Es preciso recordar que hace algunos días Pablo Echarri opinó sobre la participación de Andrea del Boca en el nuevo Gran Hermano, tras generar fuerte repercusión con su inclusión.
A diferencia de Amalia Granata y Baby Etchecopar, entre otros, el actor la apoyó: "A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”.
Con respecto a las causas judiciales que la involucraron en los últimos años, fue más allá y vinculó la situación con una supuesta persecución política.
“La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas. La investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa”, aseguró. Asimismo, sostuvo que ya imaginaba controversias cuando la actriz decidió realizar una producción por fuera de los mecanismos tradicionales de fomento audiovisual.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios
Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."
Empleados de Comercio logró que la Justicia Federal frene la Reforma Laboral
El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata