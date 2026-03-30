Pablo Echarri marcó diferencias con Milei y propuso incentivos para el sector audiovisual

A diferencia de Amalia Granata y Baby Etchecopar, entre otros, el actor la apoyó: "A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”.

Con respecto a las causas judiciales que la involucraron en los últimos años, fue más allá y vinculó la situación con una supuesta persecución política.

“La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas. La investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa”, aseguró. Asimismo, sostuvo que ya imaginaba controversias cuando la actriz decidió realizar una producción por fuera de los mecanismos tradicionales de fomento audiovisual.

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